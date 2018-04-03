Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Эдгард Запашный опубликовал архивное семейное интервью
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
На Западе готовятся "дать сдачи" России и Китаю – СМИ
РФ ответит Западу рискованными мерами — СМИ
Ольга Орлова восхитила поклонников стройной фигурой
75-летняя бабушка участвует в жестких соревнованиях
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11:31 (мск), источник: АиФ Иркутск

На 10 рублей больше станут платить пассажиры двух маршрутов в Иркутске

Объявления о повышении цен на проезд появились в иркутских автобусах.

Источник: Агентство «Москва»

С 3 мая 2018 года стоимость проезда будет увеличена до 20 рублей в дневное время и до 25 рублей в вечернее на маршрутах № 81 «Ц. Рынок — Китай Город» и № 83 «мр-н Радужный — Ц. Рынок». Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщила компания-перевозчик.

Теперь частные перевозчики могут сами устанавливать стоимость проезда без согласований с администрацией города, так как они совершают регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. Информация об этом опубликована на официальном портале города Иркутска в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Иркутске.

По словам председателя НП «Объединение автопредприятий города Иркутска» Сергея Ошуркова рост стоимости проезда позволит в будущем поменять парк на более новые современные автобусы, так как доходность организаций повысится. А увеличение цен на проезд в вечернее время повысит рентабельность поздних рейсов, так как они тяжелые, пассажиров почти нет, но водитель обязан отработать до 23:00. Так же он добавил, что повысить цены до 20 рублей планируют все частники города.

Вопрос введения дифференцированного тарифа, который позволит повысить стоимость проезда в вечернее время, обсуждался еще в конце прошлого года на депутатских слушаниях. Тогда его планировали вводить во второй половине 2018 года.

Напоминаем, что в Ангарске уже давно стоимость проезда по городу составляет 20 рублей. Там в 2016 году подняли цены на муниципальных маршрутах города на основании постановления мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Байкал «почистят». Что будет с турбазами у озера?
СК показал высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего ТЦ
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
В России завели уголовное дело на главу МВД Украины
Зачем наследному принцу Саудовской Аравии американские деньги
Следствие установило всех причастных к теракту в Петербурге
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались 5,7 млн человек
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Правительство выделило 2,5 миллиарда на временные постройки для ЧМ-2018
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Соцсети восхитила красота дочери Дмитрия Тарасова Ангелина уже принимает участие в модных съемках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь