Красноярский путешественник на велосипеде добрался до центра Байкала
Пенсионер проехал по льду больше 300 км.
Пенсионер проехал по льду больше 300 км.
Путешественник из Красноярска на велосипеде по льду доехал до центра Байкала. Информацию подтверждают в красноярском краевом отделении русского географического общества.
Более 300 км проехал пенсионер Владимир Черников на велосипеде по льду. Экспедиция прошла в конце марта и заняла несколько дней. Путешественник признается, что на озере мало достопримечательностей, поэтому он с коллегами решил создать новые. Так, в 2017 году по его инициативе в Сибирском госуниверситете геосистем и технологий (Новосибирск) заказали точный расчет, где расположен центр самого глубокого озера. Оказалось, что он находится в центре о. Ольхон.
Предполагается, что памятный знак будет там установлен уже в 2018 году. Однако для этого необходимо согласование с министерством природы.
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