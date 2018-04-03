Красноярский путешественник на велосипеде добрался до центра Байкала

Более 300 км проехал пенсионер Владимир Черников на велосипеде по льду. Экспедиция прошла в конце марта и заняла несколько дней. Путешественник признается, что на озере мало достопримечательностей, поэтому он с коллегами решил создать новые. Так, в 2017 году по его инициативе в Сибирском госуниверситете геосистем и технологий (Новосибирск) заказали точный расчет, где расположен центр самого глубокого озера. Оказалось, что он находится в центре о. Ольхон.