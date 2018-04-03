Ирек Ялалов назвал главные проблемы безопасности ТЦ
По его словам, нарушений масса.
По его словам, нарушений масса.
Ирек Ялалов 3 апреля назвал основные нарушения пожарной безопасности, выявленные при проверках в торговых центрах Уфы.
Он добавил, что окончательные результаты проверок будут через две недели, но уже выявлена масса нарушений. По словам мэра, нарушения в основном связаны с человеческим фактором.
Кроме того, системы пожаротушения в некоторых ТЦ выполнены неправильно — вместо водяных систем установлены пенные и наоборот. Городской глава привёл пример, как надо строить торговые помещения, для безопасности посетителей.
Он рассказал, что на площадке комплекса «УЗЭМИК», где сейчас идёт реновация, строится гипермаркет электроники. Одна из стен здания полностью сделана в стеклянном фасаде — бьющееся, но не режущееся стекло позволит провести эвакуацию мгновенно.
В завершении
«Если её примут, придётся глобально перестроить все торговые центры», — заключил Ялалов.
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