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11:33 (мск), источник: АиФ Уфа

Ирек Ялалов назвал главные проблемы безопасности ТЦ

По его словам, нарушений масса.

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32
фотографии
32
фотографии

Ирек Ялалов 3 апреля назвал основные нарушения пожарной безопасности, выявленные при проверках в торговых центрах Уфы.

Он добавил, что окончательные результаты проверок будут через две недели, но уже выявлена масса нарушений. По словам мэра, нарушения в основном связаны с человеческим фактором.

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Во-первых, это захламление эвакуационных ходов, практически в каждом торговом центре. Во-вторых, современная система магнитного открывания дверей, которая должна сработать в случае отключения электричества, вызывает «большие сомнения».

Кроме того, системы пожаротушения в некоторых ТЦ выполнены неправильно — вместо водяных систем установлены пенные и наоборот. Городской глава привёл пример, как надо строить торговые помещения, для безопасности посетителей.

Он рассказал, что на площадке комплекса «УЗЭМИК», где сейчас идёт реновация, строится гипермаркет электроники. Одна из стен здания полностью сделана в стеклянном фасаде — бьющееся, но не режущееся стекло позволит провести эвакуацию мгновенно.

В завершении сити-менеджер сообщил, что в Госдуме активно обсуждается поправка в законе о переносе кинотеатров, детских и развлекательных мест в ТЦ на первые этажи.

«Если её примут, придётся глобально перестроить все торговые центры», — заключил Ялалов.

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