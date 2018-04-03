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11:31 (мск), источник: РИА Крым

В Роструде рассказали о выходных днях в мае и июне

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. Роструд напомнил россиянам о нерабочих днях в майские и июньские государственные праздники.

Так, в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая граждане РФ будут отдыхать четыре дня — с 29 апреля (воскресенье) по 2 мая (среда). Из-а того, что понедельник, 30 апреля, будет выходным, рабочим днем будет 28 апреля (суббота).

2 мая является нерабочим днем, поскольку на него перенесли праздничный выходной с 7 января.

День Победы 9 мая в этом году выпадает на среду, поэтому переносов не ожидается. 8 мая, вторник, будет сокращенным на один час рабочим днем.

День России, 12 июня, в этом году выпадает на вторник. Поэтому россияне в честь этого праздника будут отдыхать с 10 по 12 июня.

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