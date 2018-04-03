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12:41 (мск), источник: Newsroom24.ru

Демонтаж рынка «Народный» начался в Ленинском районе

Рынок прекратил работу 31 марта.

Источник: Newsroom24.ru

Ликвидацию рынка «Народный» перед кинотеатром «Россия» начали в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Торговые точки прекратили работу. Начат демонтаж торговых конструкций рынка. Об этом сообщает корреспондент NewsRoom24 с места событий.

Напомним, ранее председатель постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству Николай Сатаев заявлял, что рынок должен быть закрыт 31 марта из-за несоблюдения антитеррористической безопасности и нарушения санитарных норм. По его словам, согласно разрешительным документам, рынок должен работать как выставка-ярмарка выходного дня, а на деле торговля в павильонах велась каждый день.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ленинского района направила гендиректору «Рынка Народный» предостережение о недопустимости функционирования торговых объектов у кинотеатра «Россия».

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