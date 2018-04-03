«Мостотрест» просит влюбленных не вешать замки на мосты Петербурга
И выражать свои чувства
И выражать свои чувства
Есть такая традиция у влюбленных — вешать на мосты «замки любви». Они символически воплощают чувства и становятся залогом верности. И стоит повесить амбарный замок
При этом люди не задумываются, что своими символами портят мосты.
— 10 декабря после масштабных ремонтных работ перед гостями и жителями города предстали обновленные «Трехмостье» (Мало-Конюшенный и Театральный мосты) и Пантелеймоновский мост. Но прошло всего 3,5 месяца, как декор и элементы металлоконструкций стали портиться
Несмотря на предупреждающие знаки «Вешать замки запрещено», горожане и туристы их словно не видят. И продолжают оставлять на мостах свои амбарные символы любви и верности.
— Мы с уважением относимся к чувствам влюбленных. Но необходимость демонтажа замков в первую очередь связана с сохранением архитектурного убранства и самих конструкций мостов, — уточняет
И призывает горожан помнить, что мосты — это памятники культурного наследия, наша история и память. К тому же финансирование ремонта ведется из городского бюджета, который формируется в том числе и за счет налогоплательщиков.
— Поэтому просим не выражать свои чувства друг к другу, размещая замки на мостах, — просят в «Мостотресте».
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