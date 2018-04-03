Под Волгоградом мужчина вернул полмиллиона рублей, чтобы не лишиться жилья
Житель Николаевского района Волгоградской области накопил долг по квартире в 500 000 рублей и не желал добровольно его погашать.
Житель Николаевского района Волгоградской области накопил долг по квартире в 500 000 рублей и не желал добровольно его погашать.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
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