Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Эдгард Запашный опубликовал архивное семейное интервью
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске - СМИ
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Как создать интерьер в духе парижской квартиры
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Скончался Сергей Мавроди
12:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом мужчина вернул полмиллиона рублей, чтобы не лишиться жилья

Житель Николаевского района Волгоградской области накопил долг по квартире в 500 000 рублей и не желал добровольно его погашать.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФССП, судебным приставом на должника было открыто исполнительное производство. На регистрацию его авто и недвижимость был наложен запрет. Однако мужчина всячески уклонялся от погашения.

В конце концов приставу удалось застать должника в его квартире ранним утром. Был составлен акт описи и ареста жилья. Мужчина, рискуя остаться без квартиры, оплатил долг в полмиллиона рублей в кратчайшие сроки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Риск инсульта возрастает. Врач об опасности шейного остеохондроза
СК показал высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего ТЦ
Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
Зачем Трамп пригласил Путина в Белый дом
СМИ узнали о «секретном банковском счете» дочери Скрипаля
«Газпром» нашел способ обхода санкций для «Северного потока-2»
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались 5,7 млн человек
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
Китайцы начинают продажи быстрого (и роскошного) внедорожника 25 апреля в Китае стартуют продажи гибридного кроссовера WEY P8, который уже попался в объективы китайских автожурналистов
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь