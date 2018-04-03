Пропавшую в Хабаровском крае шестилетнюю девочку нашли живой
ХАБАРОВСК, 3 апр — РИА Новости. Шестилетнюю девочку, пропавшую в
ХАБАРОВСК, 3 апр — РИА Новости. Шестилетнюю девочку, пропавшую в
Накануне девочка ушла из дома и не вернулась. Были организованы масштабные поиски, в которых принимали участие полицейские, волонтеры и неравнодушные местные жители. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
В результате полицейские выяснили, что девочку, которая гуляла вечером без взрослых, заметили случайные прохожие. Они отвели ее к себе домой, чтобы выяснить, кто она и где живет, сообщает краевое управление МВД.
Сейчас с девочкой работают следователи, ей также оказывают психологическую помощь.
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