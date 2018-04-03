Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Назван лучший автомобиль в мире
Эдгард Запашный опубликовал архивное семейное интервью
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске - СМИ
Госдеп назвал незаконной высылку дипломатов из РФ
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
7 квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Как создать интерьер в духе парижской квартиры
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Скончался Сергей Мавроди
12:52 (мск), источник: РИА Новости

Пропавшую в Хабаровском крае шестилетнюю девочку нашли живой

ХАБАРОВСК, 3 апр — РИА Новости. Шестилетнюю девочку, пропавшую в Комсомольске-на-Амуре, нашли живой, сообщает главк Следственного комитета по Хабаровскому краю.

Источник: РИА Новости

Накануне девочка ушла из дома и не вернулась. Были организованы масштабные поиски, в которых принимали участие полицейские, волонтеры и неравнодушные местные жители. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

В результате полицейские выяснили, что девочку, которая гуляла вечером без взрослых, заметили случайные прохожие. Они отвели ее к себе домой, чтобы выяснить, кто она и где живет, сообщает краевое управление МВД.

Сейчас с девочкой работают следователи, ей также оказывают психологическую помощь.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Жесткое заявление: Матвиенко засунула палку в муравейник
СМИ узнали о 'секрете' Юлии Скрипаль
СК показал высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего ТЦ
Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
Зачем Трамп пригласил Путина в Белый дом
СМИ узнали о «секретном банковском счете» дочери Скрипаля
«Газпром» нашел способ обхода санкций для «Северного потока-2»
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались 5,7 млн человек
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
Китайцы начинают продажи быстрого (и роскошного) внедорожника 25 апреля в Китае стартуют продажи гибридного кроссовера WEY P8, который уже попался в объективы китайских автожурналистов
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Правительство выделило 2,5 миллиарда на временные постройки для ЧМ-2018
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь