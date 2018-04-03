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12:56 (мск), источник: НИА Красноярск

В краевом суде признали законным закрытие опасного детского бассейна

Красноярский краевой суд признал законным закрытие и демонтаж детского бассейна «Рыбка» на улице Мате Залки. Ранее директор организации подала апелляцию на решение прокуратуры, но в суде Советского района ей отказали.

Источник: НИА Красноярск

«Обращаясь в суд, прокурор мотивировал свои требования тем, что при организации бассейна нарушены требования градостроительного, жилищного законодательства, строительными нормами и правилами исключается возможность размещения подобного рода объектов в жилых домах. Расположение центра детского плавания не предусмотрено проектной документацией жилого дома, изначальное назначение нежилых помещений предусматривало размещение офисов, собственник которых сдал их в аренду ООО «Центр детского плавания «Рыбка», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. В краевом суде проверили решение первой инстанции и признали доводы прокурора законными. Помещение, в котором находился бассейн, действительно не отвечало требованиям проектной документации. Эксплуатацию детского бассейна до устранения нарушений краевой суд запретил еще 14 марта. Известно, что бассейн уже закрыли и начали демонтировать.

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