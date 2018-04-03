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12:54 (мск), источник: Playboy

Директор школы поцеловал свинью, проиграв спор ученикам (видео)

Недостаточно называться заслуженным учителем года — важно оправдывать свое звание на деле. Директор начальной школы в Нью-Джерси Вин Майерс определенно знает, как добиться максимальной отдачи от своих учеников.

Он пообещал детям поцеловать свинью, если они прочтут 10 тысяч книг. Когда пришло время подводить итоги, выяснилось, что ученики перевыполнили план и прочли 128 тысяч произведений.

В ответ директор Майерс устроил целый перформанс, собрав всех учеников в большом зале и заявив, что выполнит обещание. Он достал плюшевого поросенка и поцеловал его, на что в зале послышались неодобрительные крики. Но Майерс лишь подразнил собравшихся. Он пообещал, что вскоре поцелует настоящую свинью.

Буквально через несколько минут местный фермер Ангус Вестерби вошел в зал с трехмесячным поросенком по кличке Роузбуд. Директор наигранно смутился: «Неужели я действительно должен сделать это?» Дети хором прокричали: «Целуй! Целуй!» Майерс нагнулся к свинье и поцеловал ее под всеобщий смех и аплодисменты.

Но это еще не все. Он решил, что за перевыполнение плана дети достойны большего и пригласил на сцену свою начальницу — председателя образовательного округа Линн ДиПьетропо. Ей тоже пришлось поцеловать Роузбуда, только чуть менее страстно, чем это сделал Майерс.

По словам директора, это не первый раз, когда он устраивает подобные поощрения детям за успехи в учебе. До поцелуя со свиньей Майерс пообещал ученикам, что если они выполнят сложное задание, то смогут кинуть пирог в лицо директору.

Он считает, что такая система поощрений благотворно влияет на успеваемость в школе. За успехи учеников Майерс водит детей на каток и устраивает день фильмов. Директор также сообщил, что готовит большой сюрприз, который школьники получат после преодоления нового рекорда.

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