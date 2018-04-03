На юге Челябинской области 4 апреля воздух прогреется до 12 градусов
В конце недели ожидается циклон с осадками в виде дождя и мокрого снега.
В конце недели ожидается циклон с осадками в виде дождя и мокрого снега.
В южной половине Челябинской области днем 4 апреля прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 12 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, в ночь на среду будет минус 2−7, в низинах — до 12, в отдельных районах возможны туманы, без осадков. Завтра днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений — 4−9, на юге — 7−12. В течение предстоящих суток отдельные порывы южного —
Тепло с европейского юга России принесли
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