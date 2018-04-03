На юге Челябинской области 4 апреля воздух прогреется до 12 градусов

По информации синоптиков, в ночь на среду будет минус 2−7, в низинах — до 12, в отдельных районах возможны туманы, без осадков. Завтра днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений — 4−9, на юге — 7−12. В течение предстоящих суток отдельные порывы южного — юго-восточного ветра могут достичь 13 метров в секунду.