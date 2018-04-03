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12:42 (мск), источник: dostup1.ru

На юге Челябинской области 4 апреля воздух прогреется до 12 градусов

В конце недели ожидается циклон с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 76% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

В южной половине Челябинской области днем 4 апреля прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 12 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, в ночь на среду будет минус 2−7, в низинах — до 12, в отдельных районах возможны туманы, без осадков. Завтра днем столбики термометров поднимутся до плюсовых значений — 4−9, на юге — 7−12. В течение предстоящих суток отдельные порывы южного — юго-восточного ветра могут достичь 13 метров в секунду.

Тепло с европейского юга России принесли юго-западные ветры. В конце недели, 7—8 апреля, ожидается циклон с осадками в виде дождя и мокрого снега.

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