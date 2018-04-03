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12:49 (мск), источник: РИА Крым

Безопасность на Пасху в Крыму обеспечат 2,5 тыс спасателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. В день светлого праздника Пасхи в церквях и храмах Крыма будут дежурить порядка 2,5 тыс спасателей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал замначальника ГУ МЧС России по РК Максим Грамотный.

В праздничные дни сотрудники ведомства будут переведены в режим повышенной готовности.

«В каждой церкви будет организовано дежурство сотрудников МЧС для обеспечения безопасности проведения праздника на 100%. Будут дежурить порядка 2,5 тыс спасателей», — сообщил Грамотный.

В преддверии Пасхи, как и всех крупных церковных праздников, спасатели проверили пожарную безопасность в храмах. Однако, по словам Грамотного, причиной большинства возгораний является человеческий фактор, поэтому прихожанам необходимо соблюдать правила безопасности.

«Иногда люди держат свечи неправильно, не смотрят, кто находится рядом с ними, или же дают свечи детям… Понятно, что в храмах не всегда есть возможность поставить свечу, люди держат их в руках, поэтому мы призываем всех граждан быть аккуратными и осторожными, относиться друг к другу с взаимным уважением», — подчеркнул в свою очередь руководитель военного отдела Симферопольской и Крымской епархии, настоятель храма при главке МЧС протоиерей Дмитрий Кротков.

Он также отметил, что представители духовенства регулярно проходят инструктаж по правилам поведения в случае возникновения ЧС.

«Священнослужители каждый год проходят курсы по пожарной безопасности, что подтверждается соответствующими сертификатами и удостоверениями», — добавил протоиерей.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха — главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю). В этом году православная Пасха выпадает на 8 апреля.

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