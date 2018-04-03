Власти Симферополя сообщили, когда будет завершен отопительный сезон
Отопление будет отключено, когда температура воздуха в течение пяти суток будет держаться выше 8 градусов тепла.
Отопление будет отключено, когда температура воздуха в течение пяти суток будет держаться выше 8 градусов тепла.
Власти Симферополя готовы к завершению отопительного сезона, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника департамента городского хозяйства Александра Хомякова.
Он уточнил, что отопление будет отключено после того, как температура воздуха в течение пяти суток будет держаться выше 8 градусов тепла.
«Мы подготовили постановление администрации об окончании отопительного сезона», — уточнил Хомяков.
В свою очередь глава горадминистрации Симферополя Игорь Лукашев отметил, что подготовка к следующую отопительному сезону стартует уже этой весной.
«Как только мы отопительный сезон завершаем, на следующий день начинаем подготовку к следующему. Все недоработки прошлых лет учтем и устраним», — добавил Лукашев.
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