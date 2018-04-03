Власти Симферополя сообщили, когда будет завершен отопительный сезон

Власти Симферополя готовы к завершению отопительного сезона, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника департамента городского хозяйства Александра Хомякова.

Он уточнил, что отопление будет отключено после того, как температура воздуха в течение пяти суток будет держаться выше 8 градусов тепла.

«Мы подготовили постановление администрации об окончании отопительного сезона», — уточнил Хомяков.

Согласно информации представителя ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», отопительный сезон ориентировочно будет закрыт 10—15 апреля .

В свою очередь глава горадминистрации Симферополя Игорь Лукашев отметил, что подготовка к следующую отопительному сезону стартует уже этой весной.