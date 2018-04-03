Нижний Новгород начали очищать от грязи

Источник: avt.nn.ru.

По словам начальника управления благоустройства и содержания дорог Евгении Дроновой, общий план работ уже утвержден.

— В наш адрес предприятиями и организациями района предоставлены планы мероприятий с указанием сроков выполнения работ и количества людей, которые выйдут на уборку внутренней и прилегающей к предприятиям территории в соответствии с заключенными договорами. Кроме того, в настоящий момент в стадии подписания находится традиционное совместное решение между администрацией и Группой «ГАЗ», в рамках которого подразделения Горьковского автозавода выходят на закрепленные территории для проведения работ по благоустройству, — рассказала Евгения Дронова.

Кроме этого, на уборку территорий выйдут студенты, школьники, бюджетники.

Но самыми первыми свой субботник проведут работники районной администрации.

— С сегодняшнего дня на дороги района вышла подметально-уборочная техника и 4 бригады рабочих для очистки прибордюрной полосы дорог, — добавила Евгения Дронова. — Организован сбор случайного мусора вдоль центральных дорог, а также с территории скверов и парков. Запланирована мойка проезжей части, лотков дорог, мойка и ремонт дорожных ограждений безопасности, колесоотбойного бруса, остановочных павильонов. С наступлением благоприятных погодных условий коммунальщики приступят к покраске ограждений безопасности, остановочных павильонов, урн, бортового камня, ликвидации несанкционированных свалок, помывке ограждений скверов, покраске детских и спортивных площадок, побелке деревьев.

В свою очередь, глава администрации Автозаводского района обратил внимание присутствующих на то, что в этом году месячник по благоустройству совпадает по срокам с ремонтом дорожного полотна.