Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Назван лучший автомобиль в мире
Анна Хилькевич ждет второго ребенка
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске - СМИ
Госдеп назвал незаконной высылку дипломатов из РФ
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Скончался Сергей Мавроди
13:00 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижний Новгород начали очищать от грязи

Нижний Новгород открывает сезон субботников: по традиции, первыми месячник по благоустройству начинают в Автозаводском районе. Здесь уже 2 апреля приступили к очистке дорог от зимней грязи.

Источник: avt.nn.ru.

По словам начальника управления благоустройства и содержания дорог Евгении Дроновой, общий план работ уже утвержден.

— В наш адрес предприятиями и организациями района предоставлены планы мероприятий с указанием сроков выполнения работ и количества людей, которые выйдут на уборку внутренней и прилегающей к предприятиям территории в соответствии с заключенными договорами. Кроме того, в настоящий момент в стадии подписания находится традиционное совместное решение между администрацией и Группой «ГАЗ», в рамках которого подразделения Горьковского автозавода выходят на закрепленные территории для проведения работ по благоустройству, — рассказала Евгения Дронова.

Кроме этого, на уборку территорий выйдут студенты, школьники, бюджетники.

Но самыми первыми свой субботник проведут работники районной администрации.

— С сегодняшнего дня на дороги района вышла подметально-уборочная техника и 4 бригады рабочих для очистки прибордюрной полосы дорог, — добавила Евгения Дронова. — Организован сбор случайного мусора вдоль центральных дорог, а также с территории скверов и парков. Запланирована мойка проезжей части, лотков дорог, мойка и ремонт дорожных ограждений безопасности, колесоотбойного бруса, остановочных павильонов. С наступлением благоприятных погодных условий коммунальщики приступят к покраске ограждений безопасности, остановочных павильонов, урн, бортового камня, ликвидации несанкционированных свалок, помывке ограждений скверов, покраске детских и спортивных площадок, побелке деревьев.

В свою очередь, глава администрации Автозаводского района обратил внимание присутствующих на то, что в этом году месячник по благоустройству совпадает по срокам с ремонтом дорожного полотна.

— Месячник по благоустройству — хорошая возможность для каждого из нас на деле показать свою любовь к родному району и внести посильную лепту в его благоустройство, — сказал глава Автозаводского района Александр Нагин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Нас ждет двухдневная рабочая неделя
Расписание пасхальных богослужений в Дивееве
СК показал высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего ТЦ
Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
Зачем Трамп пригласил Путина в Белый дом
СМИ узнали о «секретном банковском счете» дочери Скрипаля
«Газпром» нашел способ обхода санкций для «Северного потока-2»
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались 5,7 млн человек
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
Китайцы начинают продажи быстрого (и роскошного) внедорожника 25 апреля в Китае стартуют продажи гибридного кроссовера WEY P8, который уже попался в объективы китайских автожурналистов
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Особняк в Великобритании можно выиграть в лотерею
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь