Нижний Новгород начали очищать от грязи
Нижний Новгород открывает сезон субботников: по традиции, первыми месячник по благоустройству начинают в Автозаводском районе. Здесь уже 2 апреля приступили к очистке дорог от зимней грязи.
Нижний Новгород открывает сезон субботников: по традиции, первыми месячник по благоустройству начинают в Автозаводском районе. Здесь уже 2 апреля приступили к очистке дорог от зимней грязи.
По словам начальника управления благоустройства и содержания дорог Евгении Дроновой, общий план работ уже утвержден.
— В наш адрес предприятиями и организациями района предоставлены планы мероприятий с указанием сроков выполнения работ и количества людей, которые выйдут на уборку внутренней и прилегающей к предприятиям территории в соответствии с заключенными договорами. Кроме того, в настоящий момент в стадии подписания находится традиционное совместное решение между администрацией и Группой «ГАЗ», в рамках которого подразделения Горьковского автозавода выходят на закрепленные территории для проведения работ по благоустройству, — рассказала Евгения Дронова.
Кроме этого, на уборку территорий выйдут студенты, школьники, бюджетники.
Но самыми первыми свой субботник проведут работники районной администрации.
— С сегодняшнего дня на дороги района вышла
В свою очередь, глава администрации Автозаводского района обратил внимание присутствующих на то, что в этом году месячник по благоустройству совпадает по срокам с ремонтом дорожного полотна.
— Месячник по благоустройству — хорошая возможность для каждого из нас на деле показать свою любовь к родному району и внести посильную лепту в его благоустройство, — сказал глава Автозаводского района Александр Нагин.
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