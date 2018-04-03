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13:14 (мск), источник: РИА Крым

Нарушения есть: в Крыму продолжаются проверки ТЦ и крупных объектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. Межведомственная группа с участием специалистов крымского главка МЧС России и прокуратуры завершит комплексные проверки противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей 12 апреля. Об этом РИА Новости Крым рассказал замначальника ГУ МЧС России по РК Максим Грамотный.

Специалисты уже проинспектировали ряд торговых центров, кинотеатров и цирков. Они проверяют функционирования систем сигнализации и пожаротушения, состояние эвакуационных путей выходов, состояние электрохозяйства и подготовку персонала.

«Проверки продолжаются, и до 12 апреля мы планируем завершить инспекцию 46 объектов с массовым пребыванием людей. Это — торгово-развлекательные центры, цирки, кинотеатры, театры. Особое внимание мы уделяем работе дежурного персонала проверяемых объектов на случай возникновения ЧС», — рассказал он.

В первую очередь спасатели и сотрудники прокуратуры проверяют крупные торгово-развлекательные центры, где расположены кинотеатры и детские игровые комнаты. Выезжая на место, они моделируют чрезвычайную ситуацию и смотрят, как персонал крупных объектов ведет себя в нестандартных условиях, как организуют эвакуацию и насколько работоспособна техника пожаротушения. Первые результаты уже есть.

«К сожалению, как показали проверки, на ряде объектов допускается нарушение правил противопожарного режима, это захламление путей эвакуации. Мы добиваемся, чтобы данные недостатки устраняли на месте. Помимо этого, выявляются и капитальные нарушения, которые сейчас обрабатываются и данные о которых будут вручаться собственникам объектов. Будут даны сжатые сроки ни их устранение, потому что, как показала трагедия в Кемерово, именно нарушение требований пожарной безопасности может повлечь гибель большого количества людей», — заключил Грамотный.

Как сообщалось ранее, проверка торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей в Республике Крым и Севастополе стартовала 29 марта после пожара в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, при этом склоняется к первой.

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