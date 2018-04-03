Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае

1 мая в стране отпразднуют День единства народа. В этом году он выпадает на вторник. Понедельник, 30 апреля, тоже станет выходным. На него перенесен отдых с субботы, 28 апреля. Таким образом, жители отдохнут 29,30 апреля и 1 мая.