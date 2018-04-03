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14:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае

Две субботы в этом году станут рабочими: отдых с 28 апреля и 5 мая перенесен на другие числа.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Казахстанцев в мае ожидает ряд государственных праздников.

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1 мая в стране отпразднуют День единства народа. В этом году он выпадает на вторник. Понедельник, 30 апреля, тоже станет выходным. На него перенесен отдых с субботы, 28 апреля. Таким образом, жители отдохнут 29,30 апреля и 1 мая.

7 и 9 мая Казахстан отметит День защитника Отечества и День Победы. Отдых с субботы, 5 числа, перенесен на 8 мая. Значит, нерабочими будут 6,7,8 и 9 мая.

В итоге, в мае казахстанцев ждут 20 рабочих дней и 11 выходных.

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