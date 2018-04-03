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14:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая на Московском экономическом форуме, заявил о необходимости отменить единый государственный экзамен.

Источник: РИА "Новости"

По мнению академика, такой шаг позволит изменить «траекторию образования» и сделать профессию ученого привлекательной.

Также господин Сергеев обратил внимание на проблему эмиграции из России квалифицированных кадров.

«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны, — цитирует ученого РБК.— Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает».

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2 комментарияк этой статье
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