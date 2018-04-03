Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ

«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны, — цитирует ученого РБК.— Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает».