Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая на Московском экономическом форуме, заявил о необходимости отменить единый государственный экзамен.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая на Московском экономическом форуме, заявил о необходимости отменить единый государственный экзамен.
По мнению академика, такой шаг позволит изменить «траекторию образования» и сделать профессию ученого привлекательной.
Также господин Сергеев обратил внимание на проблему эмиграции из России квалифицированных кадров.
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