У четырех омских маршруток изменится схема движения
Пассажиров ждут перемены уже 8 апреля.
Пассажиров ждут перемены уже 8 апреля.
Омская мэрия предупреждает горожан о том, что уже в ближайшие выходные в маршрутной сети произойдут изменения. Нововведения начнут действовать 8 апреля и коснутся четырех востребованных маршрутов.
— Маршрут № 302.
Ему добавят 13 машин, и интервал движения сократится с 22 до 8 минут. Автобусы поедут по новой схеме:
— В Старом Кировске автобусы пойдут по улицам Суворова, Торговая, Олега Кошевого, Мельничная, Семиреченская, 5-я Кировская, Перова до конечной остановки общественного транспорта «Кожевенный завод», — рассказали в
— Маршрут № 344.
Автобусы поедут по улицам Авиационная, 12 Декабря, Димитрова, Володарского, Торговая, Олега Кошевого, Мельничная, Семиреченская до конечной остановки «Пос. Новостройка».
— Маршрут № 305.
Автобусы направят через микрорайон «Авиагородок» по круговой схеме с проездом по улицам 60 лет Победы, Транссибирская, Авиагородок, Авиационная, 60 лет Победы.
— Маршрут № 389.
На маршрут добавят 12 машин. Интервал движения сократится с 45 до 10 минут.
Автобусы поедут от остановки «ДСК-2» до конечной «Завод СК» по проспекту Мира, улицам Нефтезаводская, 22 Апреля, Химиков, Комбинатская, Губкина.
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