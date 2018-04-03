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13:17 (мск), источник: Комсомольская правда

У четырех омских маршруток изменится схема движения

Пассажиров ждут перемены уже 8 апреля.

Омская мэрия предупреждает горожан о том, что уже в ближайшие выходные в маршрутной сети произойдут изменения. Нововведения начнут действовать 8 апреля и коснутся четырех востребованных маршрутов.

— Маршрут № 302.

Ему добавят 13 машин, и интервал движения сократится с 22 до 8 минут. Автобусы поедут по новой схеме:

— В Старом Кировске автобусы пойдут по улицам Суворова, Торговая, Олега Кошевого, Мельничная, Семиреченская, 5-я Кировская, Перова до конечной остановки общественного транспорта «Кожевенный завод», — рассказали в пресс-службе омской мэрии. — Обратно — по улицам Мельничная, Бетховена, Торговая. В Советском округе маршрут будет пролегать по проспекту Мира, улицам Химиков, Магистральная, Нефтезаводская до конечной «Омский нефтеперерабатывающий завод».

— Маршрут № 344.

Автобусы поедут по улицам Авиационная, 12 Декабря, Димитрова, Володарского, Торговая, Олега Кошевого, Мельничная, Семиреченская до конечной остановки «Пос. Новостройка».

— Маршрут № 305.

Автобусы направят через микрорайон «Авиагородок» по круговой схеме с проездом по улицам 60 лет Победы, Транссибирская, Авиагородок, Авиационная, 60 лет Победы.

— Маршрут № 389.

На маршрут добавят 12 машин. Интервал движения сократится с 45 до 10 минут.

Автобусы поедут от остановки «ДСК-2» до конечной «Завод СК» по проспекту Мира, улицам Нефтезаводская, 22 Апреля, Химиков, Комбинатская, Губкина.

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