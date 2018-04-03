Казачьи игры впервые пройдут в Ростове-на-Дону
Казачьи игры — шермиции — впервые состоятся в
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Казачьи игры — шермиции — впервые состоятся в
Согласно информации из официальных источников, игры пройдут в этнокомплексе «Кумжа», создаваемом в Железнодорожном районе донской столицы.
Шермиции состоятся на Дону в 14-й раз. Ранее они проводились неподалеку от станицы Старочеркасской в Аксайском районе.
Ежегодно казачьи игры собирают более 10000 зрителей из России, ближнего и дальнего зарубежья.
Традиционно в шермициях участвует команда города Глазго (Великобритания).
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