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16:40 (мск), источник: Вести Иркутск

Добывать нерпу на Байкале разрешил Минсельхоз России

Таким образом, ведомство сняло запрет, который действовал больше десяти лет. В обновлённых правилах рыболовства указали сроки и участки, где можно вести охоту.

Источник: Вести Иркутск

Ограничения касаются лишь кормящих самок и бельков. Как указано в документе, вылавливать байкальского тюленя в южной акватории можно будет с 1 апреля до разрушения льда, а в северной — с 10 апреля. Напомню, запрет вводили в 2007 году. До этого охотиться на нерпу разрешали только коренным малочисленным народам и для научных целей.

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