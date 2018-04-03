Добывать нерпу на Байкале разрешил Минсельхоз России
Таким образом, ведомство сняло запрет, который действовал больше десяти лет. В обновлённых правилах рыболовства указали сроки и участки, где можно вести охоту.
Таким образом, ведомство сняло запрет, который действовал больше десяти лет. В обновлённых правилах рыболовства указали сроки и участки, где можно вести охоту.
Ограничения касаются лишь кормящих самок и бельков. Как указано в документе, вылавливать байкальского тюленя в южной акватории можно будет с 1 апреля до разрушения льда, а в северной — с 10 апреля. Напомню, запрет вводили в 2007 году. До этого охотиться на нерпу разрешали только коренным малочисленным народам и для научных целей.
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