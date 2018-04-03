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14:31 (мск), источник: АиФ Уфа

Когда в Башкирии будут освящать куличи и яйца?

В субботу и воскресенье в храмах Башкирии освятят куличи, пасхи и яйца.

Но для тех верующих, кто не может участвовать в ночных службах, освящение праздничных блюд будет уже в субботу, в канун праздника. А Литургию с комментариями они смогут увидеть на канале БСТ, третий год транслирующем Рождественскую и Пасхальную праздничные службы республики.

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«В субботу 7 апреля после Божественной Литургии до 22.00 во всех православных храмах Башкирии будут освящаться куличи, пасхи и яйца, — комментирует управделами Уфимской епархии РПЦ Дмитрий Кондрашов. — Затем в 23.00 начнётся праздничное Пасхальное богослужение. В 24.00 — Крёстные ходы вокруг храмов. После ночной Божественной Литургии священники освятят принесённые прихожанами куличи, пасхи, яйца и другие скоромные яства, запрещенные в пост».

Кстати, многие православные целый год хранят в доме пасхальное яйцо и кулич. Эта традиция идёт от евреев, выражавших так дань признания празднику. Священники рекомендуют не выбрасывать затвердевшие символы прошлогоднего праздника, а покормить ими рыб и птиц.

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