Когда в Башкирии будут освящать куличи и яйца?

Но для тех верующих, кто не может участвовать в ночных службах, освящение праздничных блюд будет уже в субботу, в канун праздника. А Литургию с комментариями они смогут увидеть на канале БСТ, третий год транслирующем Рождественскую и Пасхальную праздничные службы республики.

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«В субботу 7 апреля после Божественной Литургии до 22.00 во всех православных храмах Башкирии будут освящаться куличи, пасхи и яйца, — комментирует управделами Уфимской епархии РПЦ Дмитрий Кондрашов. — Затем в 23.00 начнётся праздничное Пасхальное богослужение. В 24.00 — Крёстные ходы вокруг храмов. После ночной Божественной Литургии священники освятят принесённые прихожанами куличи, пасхи, яйца и другие скоромные яства, запрещенные в пост».