Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
Назван лучший автомобиль в мире
Соцсети восхитила красота дочери Дмитрия Тарасова
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Похлеще мыльной оперы: реальные истории балерин ХХ века
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Аронова во время забастовки в театре: сидим, унижая вас
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске - СМИ
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
СМИ: артистка из РФ поведала, кому выгодна трагедия в Кемерово
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Скончался Сергей Мавроди
15:03 (мск), источник: Фонтанка

Март в Петербурге поставил рекорд по снежности

За первый весенний месяц на Петербург опустилось почти втрое больше осадков, чем за тот же период в прошлом году. При этом вывозили осадки в десять раз активнее.

Читайте также
К концу рабочей недели петербуржцам обещают +13

Как сообщили 3 апреля в комитете по благоустройству Смольного, в марте дорожные предприятия организовали более 34 тысяч ночных и дневных смен техники и более сорока тысяч смен дворников. Результатом стали 400 тысяч кубометров снега, которые вывезли с городских улиц. Если бы это делали за раз, то одновременно потребовалось бы задействовать четыре тысячи грузовиков.

Для сравнения, в прошлом году для этого понадобилось бы почти в десять раз меньше машин. В марте 2017-го высота выпавшего за 31 день снега не превысила 13 сантиметров, в этом году на город опустилось 30 сантиметров осадков.

Кроме снегопадов первый весенний месяц в Северной столице отметился и удручающе низкими температурами. Ушедший март стал одним из самых холодных за последние тридцать лет. Вместе с обильными осадками это отодвинуло ежегодную генеральную уборку. К мытью улиц было приступили 13 марта, но отложили начало уборки на конец месяца: избавляться от зимней грязи возможно только на очищенных от снега и наледи улицах. Пока борьбу за чистоту ведут в дневные, относительно теплые часы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Если Магомед идет в «Лефортово», то ФСБ идет в Приморский порт
Человек не из Кемерово. Что связывает с Петербургом преемника Тулеева
В кемеровском управлении МЧС началась выемка документов
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ
Настя Рыбка готова признать свою вину
Почему в РФ решили ужесточить контроль за спиннерами и лизунами
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
38 регионов России провалили программы по капремонту жилья
Правительство выделило 2,5 миллиарда на временные постройки для ЧМ-2018
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь