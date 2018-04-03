Март в Петербурге поставил рекорд по снежности
За первый весенний месяц на Петербург опустилось почти втрое больше осадков, чем за тот же период в прошлом году. При этом вывозили осадки в десять раз активнее.
За первый весенний месяц на Петербург опустилось почти втрое больше осадков, чем за тот же период в прошлом году. При этом вывозили осадки в десять раз активнее.
Как сообщили 3 апреля в комитете по благоустройству Смольного, в марте дорожные предприятия организовали более 34 тысяч ночных и дневных смен техники и более сорока тысяч смен дворников. Результатом стали 400 тысяч кубометров снега, которые вывезли с городских улиц. Если бы это делали за раз, то одновременно потребовалось бы задействовать четыре тысячи грузовиков.
Для сравнения, в прошлом году для этого понадобилось бы почти в десять раз меньше машин. В марте 2017-го высота выпавшего за 31 день снега не превысила 13 сантиметров, в этом году на город опустилось 30 сантиметров осадков.
Кроме снегопадов первый весенний месяц в Северной столице отметился и удручающе низкими температурами. Ушедший март стал одним из самых холодных за последние тридцать лет. Вместе с обильными осадками это отодвинуло ежегодную генеральную уборку. К мытью улиц было приступили 13 марта, но отложили начало уборки на конец месяца: избавляться от зимней грязи возможно только на очищенных от снега и наледи улицах. Пока борьбу за чистоту ведут в дневные, относительно теплые часы.
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