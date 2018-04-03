В Волгоградской области состоится «Диспансеризация выходного дня»

«Диспансеризация выходного дня» пройдет 7 апреля в рамках Всемирного дня здоровья в Волгограде. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, акция проводится для удобства получения жителями медицинской помощи.

Пройти диагностику можно с 08:00 до 14:00 бесплатно и без предварительной записи в поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5,30, а также в отделениях больниц № 7 и 15. Волгоградцы смогут сделать анализы крови, электрокардиографию, флюорографию, измерить артериальное давление, проверить глазное дно и пройти некоторые другие обследования. Каждый также сможет получить консультацию по лечению имеющегося заболевания.