Стадион «Металлург» готовят к кубковому матчу «Крыльев» со «Спартаком»

Во вторник, 3 апреля, поле и трибуны и стадиона были показаны представителям СМИ. Директор СК «Металлург» Евгений Дмитриев отметил, что после сильнейшего снегопада, который обрушился на Самару в воскресенье, персоналом стадиона была проведена большая работа по очистке трибун от снега, которая продолжается до сих пор. В очистке трибун от снега принимают участие более 150 человек. Также был осуществлен основной ряд работ по подготовке поля к предстоящему матчу — подсев, аэрация и выравнивание.