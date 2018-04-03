Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Эдгард Запашный опубликовал архивное семейное интервью
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Похлеще мыльной оперы: реальные истории балерин ХХ века
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: Аронова устроила забастовку из-за гонорара прямо на сцене
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске - СМИ
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
СМИ: артистка из РФ поведала, кому выгодна трагедия в Кемерово
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
14:20 (мск), источник: Volga News

Стадион «Металлург» готовят к кубковому матчу «Крыльев» со «Спартаком»

На стадионе «Металлург» продолжаются работы по подготовке арены к матчу ¼ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком», который состоится в среду, 4 апреля и начнется в 18:30 по самарскому времени.

Во вторник, 3 апреля, поле и трибуны и стадиона были показаны представителям СМИ. Директор СК «Металлург» Евгений Дмитриев отметил, что после сильнейшего снегопада, который обрушился на Самару в воскресенье, персоналом стадиона была проведена большая работа по очистке трибун от снега, которая продолжается до сих пор. В очистке трибун от снега принимают участие более 150 человек. Также был осуществлен основной ряд работ по подготовке поля к предстоящему матчу — подсев, аэрация и выравнивание.

На данный момент активно продаются билеты на кубковый матч «Крылья Советов» — «Спартак». Уже зарезервировано порядка 10 000 билетов. Ожидается, что это будет самый посещаемый матч сезона на «Металлурге». Отметим, что на игру будут действовать клубные абонементы, пригласительные и уже купленные билеты на игру, которая была запланирована на 28 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Главный судебный пристав региона покинул свой пост
В кемеровском управлении МЧС началась выемка документов
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Настя Рыбка готова признать свою вину
Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ
Почему в РФ решили ужесточить контроль за спиннерами и лизунами
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь