Стадион «Металлург» готовят к кубковому матчу «Крыльев» со «Спартаком»

Во вторник, 3 апреля, поле и трибуны и стадиона были показаны представителям СМИ. Директор СК «Металлург» Евгений Дмитриев отметил, что после сильнейшего снегопада, который обрушился на Самару в воскресенье, персоналом стадиона была проведена большая работа по очистке трибун от снега, которая продолжается до сих пор. В очистке трибун от снега принимают участие более 150 человек. Также был осуществлен основной ряд работ по подготовке поля к предстоящему матчу — подсев, аэрация и выравнивание.
На данный момент активно продаются билеты на кубковый матч «Крылья Советов» — «Спартак». Уже зарезервировано порядка 10 000 билетов. Ожидается, что это будет самый посещаемый матч сезона на «Металлурге». Отметим, что на игру будут действовать клубные абонементы, пригласительные и уже купленные билеты на игру, которая была запланирована на 28 февраля, сообщает официальный сайт клуба.
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