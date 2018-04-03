В парках Краснодара поставят скульптуры современного творчества

В соцсетях краснодарцев скоро появятся фото с новыми фигурами в городских парках. Конкурс эскизов уже закончился и среди 100 работ выбрали всего 14. Говорят, что одно из главных условий было — это стоимость арт-объекта. Ну чтобы не слишком дорого каждый обходился, ведь платить за них будут не городские власти, а меценаты.

— Кроме того, критериями были актуальность, вандалоустойчивость и долговечность, — пояснил «Комсомольской правде» — Кубань директор Краснодарского центра современного искусства «Типография» Олег Сафронов.

В числе победителей есть и работа известного кубанского ювелира, художника и реставратора Михаила Смаглюка. Называется она «Точка». Автор рассказывает, что экспозиция представляет собой своеобразный символ стремления к порядку.

Выбрали также проект группировки ЗИП, работы Владимира Омутова, Виктора Линского, Натальи Машталир и Романа Санкова и Валерия Казаса.

Мэру Краснодара, например, очень уже приглянулся объект под названием «Параметрические фигуры». Теперь те, кто отвечают за установку этих скульптур в городе, надеются, что «Фигуры» оплатит мэрия Краснодара. Ну не зря же глава крайцентра положил на них глаз.

А уже в парках все эти арт-объекты появятся летом и осенью. Экспозиции поставят на бульваре «Дальнем», «Вишняковском» сквере, а также на аллее в честь 80-летия образования Краснодарского края.

— Создание и установка арт-объектов будут стоить от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Финансировать это будут меценаты, — пояснил Сафронов.

Произведения представляют собой, как сказали бы философы, вещь в себе. То, на что можно только смотреть и постигать их смысл, причем для каждого он будет свой.

Взять хотя бы в пример работу художника Михаила Смаглюка, представившего свой проект «Точка».