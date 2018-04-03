В парках Краснодара поставят скульптуры современного творчества
Появление 14
Появление 14
В соцсетях краснодарцев скоро появятся фото с новыми фигурами в городских парках. Конкурс эскизов уже закончился и среди 100 работ выбрали всего 14. Говорят, что одно из главных условий было — это стоимость
— Кроме того, критериями были актуальность, вандалоустойчивость и долговечность, — пояснил «Комсомольской правде» — Кубань директор Краснодарского центра современного искусства «Типография» Олег Сафронов.
В числе победителей есть и работа известного кубанского ювелира, художника и реставратора Михаила Смаглюка. Называется она «Точка». Автор рассказывает, что экспозиция представляет собой своеобразный символ стремления к порядку.
Выбрали также проект группировки ЗИП, работы Владимира Омутова, Виктора Линского, Натальи Машталир и Романа Санкова и Валерия Казаса.
Мэру Краснодара, например, очень уже приглянулся объект под названием «Параметрические фигуры». Теперь те, кто отвечают за установку этих скульптур в городе, надеются, что «Фигуры» оплатит мэрия Краснодара. Ну не зря же глава крайцентра положил на них глаз.
А уже в парках все эти
— Создание и установка
Произведения представляют собой, как сказали бы философы, вещь в себе. То, на что можно только смотреть и постигать их смысл, причем для каждого он будет свой.
Взять хотя бы в пример работу художника Михаила Смаглюка, представившего свой проект «Точка».
«JEWELLERY», «Запреты» и «Почти античный фрагмент» Валерия Казаса. На фото ниже можно увидеть их эскизы. Эскизы проектов можно посмотреть здесь.
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