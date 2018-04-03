Уфимская аспирантка разработала программу, «предсказывающую» инфаркт

«Сейчас врачи вручную рассчитывают риск сердечно-сосудистых осложнений отдельно для каждого пациента. Для этого используются специальные шкалы, которые имеют существенные недостатки, поэтому в основе новой программы — совершенно новая шкала. Она учитывает перспективные биомаркеры (ST2, BNP и Pentraxin-3), которые уже доказали свою прогностическую ценность за рубежом», — говорится в сообщении.