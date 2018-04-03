Уфимская аспирантка разработала программу, «предсказывающую» инфаркт
Уфа. 3 апреля.
Уфа. 3 апреля.
«Сейчас врачи вручную рассчитывают риск
Новое программное обеспечение сэкономит время врача и увеличит точность диагностики. Ее также сможет установить себе на компьютер любой пациент, чтобы самостоятельно отслеживать динамику собственного заболевания.
Разработку уфимской аспирантки планируется внедрить в работу кардиоцентров, поликлиник и
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