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14:34 (мск), источник: Интерфакс

Уфимская аспирантка разработала программу, «предсказывающую» инфаркт

Уфа. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Аспирантка Башкирского государственного медицинского университета Айсылу Хамитова разработала программное обеспечение, диагностирующее острый коронарный синдром и инфаркт миокарда, сообщает пресс-служба башкирского Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

«Сейчас врачи вручную рассчитывают риск сердечно-сосудистых осложнений отдельно для каждого пациента. Для этого используются специальные шкалы, которые имеют существенные недостатки, поэтому в основе новой программы — совершенно новая шкала. Она учитывает перспективные биомаркеры (ST2, BNP и Pentraxin-3), которые уже доказали свою прогностическую ценность за рубежом», — говорится в сообщении.

Новое программное обеспечение сэкономит время врача и увеличит точность диагностики. Ее также сможет установить себе на компьютер любой пациент, чтобы самостоятельно отслеживать динамику собственного заболевания.

Разработку уфимской аспирантки планируется внедрить в работу кардиоцентров, поликлиник и лечебно-профилактических учреждений с отделениями кардиологии.

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