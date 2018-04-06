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17:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Небоскребы шатаются, горят: 6 главных заблуждений о жизни в высотных домах

Развенчиваем мифы вместе с экспертами.

Источник: Комсомольская правда

В России чаще стали строить высотные дома. За последние три года их количество возросло на 64%. Однако многие россияне до сих пор уверены, что в небоскребах жить опасно. Якобы они шатаются, да и в случае пожара у людей нет шансов спастись. Мы спросили у специалистов — так ли это на самом деле? И вот что они нам ответили.

1. «Высотки» — НЕ пожароопасны!

— На практике пожары в современных высотных зданиях — большая редкость, — говорит генеральный директор Tekta Group Роман Сычев. — Дома сейчас оснащены системой спринклерного пожаротушения. В случае возникновения пожара срабатывают температурные датчики, после чего спринклеры (оросители) начинают распылять вещество, подавляющее возгорание.

Кроме того, по словам эксперта, современные небоскребы оснащаются системами дымоудаления, внутренним противопожарным водопроводом, а также тысячами датчиков, определяющих изменения температуры и состава воздуха.

Конечно, все мы помним историю с 11 сентября в Нью-Йорке. Когда люди оказались в огненной ловушке. Но здесь речь идет об экстраординарном происшествии. И в современном мире такое вряд ли возможно.

2. Поломка лифта больше НЕ катастрофа.

Безусловно, лифты ломаются. Это нормальная ситуация. Однако в современных небоскребах лифт не один, их несколько. И в случае неполадок с одной кабиной — всегда будет работать другая.

— В зданиях, насчитывающих свыше 30 этажей, часто используется схема организации лифтового движения, при которой определенные этажи обслуживаются разными лифтами. Условно говоря, три лифта доставляют людей на 1−19-й этажи, а еще три — на 20−40-й, — поясняет генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

3. На всех этажах напор воды хороший.

Одна из главных претензий к высотным домам — плохая работа инженерных систем на верхних этажах. Ну бывает же, что на 1 этаже вода из-под крана идет хорошо, а на 20-м — слабо. Это было раньше, сейчас уже все продумали.

— В современных небоскребах предусмотрена двухзонная система отопления, — добавляет Роман Сычев. — Это значит, что помещения с первого по 18-й этаж отапливаются отдельно от этажей с 19-го по 36-й, для которых действует свой генерирующий центр. Также разделена система водоснабжения, но уже на три зоны. Причем технический этаж с генерирующими центрами расположен не в середине здания, а внизу, поэтому никакой шум от работы большого скопления технологического оборудования жильцов не побеспокоит.

4. Окна в небоскребах открываются!

Многие на полном серьезе считают, что в высотных домах невозможно открыть окна, и людям приходится дышать исключительно воздухом, которые продуцируют кондиционеры. Но это не во всех домах!

Эксперты говорят, что впустить воздух с улицы нельзя только в очень высоких зданиях, достигающих в высоту 50 этажей и выше. Однако большинство жилых высотных новостроек обычно не превышают 35−40 этажей. Поэтоу учитывайте этот момент при покупке квартиры в высотном здании.

5. «Высотки» НЕ шатаются!

Это тоже один из самых популярных мифов. Многие уверены, что высотки якобы неустойчивы. Колебания есть, но они незаметны. Даже самое высокое здание в Москве (и Европе) — Башня «Федерация», достигающая в высоту 374 метров — отклоняется от своей оси не более чем на 70 сантиметров, при допустимом уровне в 78 сантиметров. Речь идет о максимальной амплитуде, которая возможна при ураганном ветре. И находящиеся внутри люди, конечно, не ощущают этого.

6. На высоте геомагнитное поле НЕ слабеет.

Некоторые люди убеждены, что с каждым этажом вверх значительно меняется сила геомагнитного поля Земли. Якобы для здоровья это очень вредно. Ученые подтверждают, что такие эффекты могут наблюдаться, но только если речь идет о мышах на околоземной орбите.

На самом деле величина поля уменьшается всего на 0,1% на один километр от Земли. Более того, ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова считают, что железобетонные стены и перекрытия зданий незначительно экранируют это поле. Лишь внутри железных лифтов оно заметно слабее (в 2−2,5 раза). То есть даже если человек будет проживать на последнем этаже самого высокого в мире небоскреба «Бурдж-Халифа», достигающего высотой 828 метров, он сможет наслаждаться таким же по силе геомагнитным полем, как и обитатель одноэтажного коттеджа.

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