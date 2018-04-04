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08:05 (мск), источник: Forbes

Развитие без комплексов: какими будут города через 10 лет

Какие преобразования несет для всех россиян принцип комплексного освоения территорий, который разрабатывается в нашей стране?

Источник: AP 2018

Как сказал великий классик, все счастливые семьи похожи друг на друга. Но применительно к городам в России все города несчастливы одинаково: от малых до миллионников, от Калининграда до Владивостока — по всей России горожане сталкиваются со схожими проблемами. И все они, охватывая различные сферы повседневной жизни, так или иначе связаны с использованием городской среды.

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Тем проще их проанализировать и придумать универсальную стратегию, которая поможет улучшить ситуацию и повысить качество среды и жизни в каждом отдельно взятом городе. Разработкой такой стратегии занимаются специалисты КБ Стрелка и Дом.рф — она называется сводом принципов комплексного развития территорий. Что же изменится после внедрения этого принципа?

Акцент на застроенные территории

Расходы на строительство и эксплуатацию дорог и инженерных сетей станут разумными и оправданными. Ведь что происходит сейчас? Строительство жилья ведется ударными темпами, преимущественно (на 60−90%) на незастроенных городских участках, которые требуют организации новой транспортной и инженерной инфраструктуры. В то же время инфраструктура 60% существующих районов, занятых низкоплотным «частным сектором», используется мало, функционирует плохо — часто отсутствуют центральное отопление, газопровод, водопровод, канализация. При этом все это имеет большую протяженность и из-за этого неоправданно дорого в эксплуатации.

Решить эту проблему дисбаланса принцип предлагает за счет приоритета в развитии не новых, а застроенных территорий: ввести показатель минимально допустимой плотности, брать участки, которые можно сделать менее разреженными, и за счет экономии на строительстве новых дорожных и инженерных сетей эффективно использовать ресурсы уже построенных, улучшая качество жизни в этих районах.

Так, на территориях малоэтажной жилой застройки можно будет внедрить альтернативные источники энергии и локальные системы водоснабжения, отопления и водоотведения — у автономных систем меньше рисков и зависимости от дефицитов городского бюджета.

Альтернативные маршруты

Перемещения по городу на всех видах транспорта будут быстрыми и комфортными. Знаете, сколько часов российский водитель проводит в пробках? По данным 2016 года — 50 часов в среднем! А в Москве чуть не в два раза больше — 91 час. Причина заторов — нехватка альтернативных маршрутов, а не хватает их из-за низкой плотности улично-дорожной сети. В российских городах на 87% территорий жилой застройки такая плотность не превышает 10−15 км/км2 (для сравнения, в городах Европы и США этот показатель равен 20−30 км/км2). При этом уровень автомобилизации растет и 55% домохозяйств в России имеет как минимум один автомобиль. Городам катастрофически не хватает дорог и парковок.

Низкая плотность улично-дорожной сети создает и еще одну проблему — появление территорий, куда трудно добраться даже на автомобиле, не говоря уже об общественном транспорте, которым ежедневно пользуются лишь 33% горожан. Поэтому принцип — через новые нормы и рекомендации — фокусируется одновременно на уплотнении улично-дорожной сети, развитии территории с опорой на общественный транспорт и стимулировании использования безмоторных средств перемещения (велосипедов, самокатов, роликов, сегвеев и т. п.). Как результат — быстрый и комфортный общественный транспорт, повышение комфорта и сокращения времени ежедневных перемещений. Благодаря пешеходной доступности магазинов, сервисов и рабочих мест потребность в автомобиле в целом снизится, и все это в совокупности разрешит проблему дефицита парковок.

Источник: AP 2018

Безопасное пространство

Улицы, парки, площади и дворы станут безопасными. Сегодня мы имеем высокий уровень ДТП и уличной преступности: в 2016 году 23% всех правонарушений было совершено на улицах, площадях, в парках и скверах. Отдельное — и особое — значение для жителей городов имеет физическая и психологическая безопасность — чтобы спокойно отпускать детей на прогулку без сопровождения и возвращаться домой по вечерам.

Инфографика
Действия водителя при ДТП

Чтобы сделать улицы безопасными для пешеходов и автомобилистов, в принципе предложен комплекс мер для «успокоения» трафика: шумовая разметка, приподнятые пешеходные переходы, расширенные на перекрестках тротуары неизбежно снизят среднюю скорость автомобилей в нужных местах. Плюс за счет развития общественного транспорта автомобилей в принципе должно стать меньше.

Что касается психологической безопасности улиц, то этому будет способствовать, во-первых, сомасштабная человеку застройка: в компактном дворе, образованном домами до 9 этажей, гуляющий ребенок будет прекрасно виден из окна. А во-вторых, нужно обеспечить повсюду качественное освещение и так называемый социальный контроль: на улице с большим количеством работающих допоздна магазинов всегда есть «мирные жители», и «мафии» здесь лучше не «светиться».

Приоритет инфраструктуры

Жилые районы перестанут быть спальными. Сегодня в них существенно не хватает «неспальных» объектов в пешеходной доступности — детских садов и школ, объектов торговли, сервисов, культурных и досуговых центров.

Показательно, что почти треть автомобильных перемещений россиян — это поездки за покупками. Однако применение принципа — за счет уменьшения размеров кварталов (максимум 5 га), стимулирования пешеходной активности и создания протяженного фронта коммерческих первых этажей — значительно повысит долю объектов общественно-деловой инфраструктуры: с 2 до 5% — в малоэтажной застройке, с 10 до 20% — в среднеэтажной жилой застройке и до 30−40% — при формировании застройки локальных центров. В результате от 40 до 60% городских кварталов будут включать в себя все необходимое для повседневной жизни.

Источник: AP 2018

Экологическая безопасность

Появится возможность здорового отдыха на открытом воздухе в любое время года. Не меньше, чем психологическая, важна экологическая безопасность: отсутствие шума, чистый воздух, близость к природе. Сейчас ситуация в этом смысле оставляет желать лучшего: в 60% городов превышены допустимые показатели загрязнения атмосферного воздуха, а у 44% жителей рядом с домом нет зеленых территорий.

Так как после внедрения принципа автомобильный трафик сократится, то шума станет меньше и загазованность снизится. Кроме того, в новых нормах предусмотрено высаживание деревьев вдоль всех улиц, в которых больше двух полос, так что зелень будет естественным образом нивелировать ее негативные эффекты. По улицам и во дворах станет приятно и комфортно гулять: городскую застройку и ландшафт теперь будут планировать с учетом климатических особенностей территории и предусматривать защиту от ветра и перепадов температур. А активное и продолжительное времяпрепровождение на открытом воздухе, в свою очередь, положительно отразится на здоровье горожан.

Развитие бизнеса

Люди будут тратить меньше времени на поездки на работу. Сейчас мало кто может похвастаться тем, что ходит в офис пешком, — просто потому, что в абсолютном большинстве жилых районов отсутствуют места приложения труда: доля таких объектов в советской и современной микрорайонной застройке (а это 77% жилого фонда страны) — всего лишь около 5%. Принцип же предполагает включение в жилые кварталы зданий административно-делового и производственного назначения — офисов, коворкингов, мастерских, городских производств. Вместе с увеличением площадей под коммерцию в первых этажах зданий это не только исполнит мечту многих жить рядом с работой, но и поспособствует развитию малого бизнеса.

Узнаваемый облик

Как уже упоминалось, 77% российского жилого фонда — это типовые и однообразные микрорайоны с одинаково непривлекательным обликом зданий и общественных пространств.

Но в будущем у каждой территории появится свой узнаваемый облик: даже кварталы массовой застройки будут формироваться не менее чем тремя типами зданий, а на прилегающей территории возникнут локальные центры городской жизни с концентрацией объектов общественно-деловой инфраструктуры и качественным благоустройством по индивидуальному проекту. В любом состоянии не перепутаешь.

Гибкость как принцип

Разнообразие планировок будет соответствовать потребностям жителей. И базовая из этих потребностей — собственная комната на каждого члена семьи. На сегодняшний день так повезло только 25% жителей российских городов: при том, что средний размер домохозяйств больше двух человек, большинство живет в одно- и двухкомнатных квартирах, и на каждую комнату приходится в среднем 1,2 человека. Причем происходит это часто не из-за дефицита жилья, а в силу низкого уровня дохода конкретной семьи.

Во-первых, доля однокомнатных квартир и студий будет ограничена. Во-вторых, заложенная гибкая планировка квартир даст возможность выделить собственную комнату каждому члену домохозяйства. И вообще — приспособить любое жилье под индивидуальные нужды, владей им одинокий человек, семейная пара или династия из нескольких поколений. Даже квартиры нижнего ценового уровня смогут предложить разнообразные решения для каждой из своих функциональных зон.

И в итоге все одинаково несчастливые города станут счастливы каждый по-своему: принцип поможет им приспособиться под индивидуальные предпочтения людей.


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