Развитие без комплексов: какими будут города через 10 лет
Какие преобразования несет для всех россиян принцип комплексного освоения территорий, который разрабатывается в нашей стране?
Какие преобразования несет для всех россиян принцип комплексного освоения территорий, который разрабатывается в нашей стране?
Как сказал великий классик, все счастливые семьи похожи друг на друга. Но применительно к городам в России все города несчастливы одинаково: от малых до миллионников, от Калининграда до Владивостока — по всей России горожане сталкиваются со схожими проблемами. И все они, охватывая различные сферы повседневной жизни, так или иначе связаны с использованием городской среды.
Тем проще их проанализировать и придумать универсальную стратегию, которая поможет улучшить ситуацию и повысить качество среды и жизни в каждом отдельно взятом городе. Разработкой такой стратегии занимаются специалисты КБ Стрелка и Дом.рф — она называется сводом принципов комплексного развития территорий. Что же изменится после внедрения этого принципа?
Расходы на строительство и эксплуатацию дорог и инженерных сетей станут разумными и оправданными. Ведь что происходит сейчас? Строительство жилья ведется ударными темпами, преимущественно (на 60−90%) на незастроенных городских участках, которые требуют организации новой транспортной и инженерной инфраструктуры. В то же время инфраструктура 60% существующих районов, занятых низкоплотным «частным сектором», используется мало, функционирует плохо — часто отсутствуют центральное отопление, газопровод, водопровод, канализация. При этом все это имеет большую протяженность и
Решить эту проблему дисбаланса принцип предлагает за счет приоритета в развитии не новых, а застроенных территорий: ввести показатель минимально допустимой плотности, брать участки, которые можно сделать менее разреженными, и за счет экономии на строительстве новых дорожных и инженерных сетей эффективно использовать ресурсы уже построенных, улучшая качество жизни в этих районах.
Перемещения по городу на всех видах транспорта будут быстрыми и комфортными. Знаете, сколько часов российский водитель проводит в пробках? По данным 2016 года — 50 часов в среднем! А в Москве чуть не в два раза больше — 91 час. Причина заторов — нехватка альтернативных маршрутов, а не хватает их
Низкая плотность
Улицы, парки, площади и дворы станут безопасными. Сегодня мы имеем высокий уровень ДТП и уличной преступности: в 2016 году 23% всех правонарушений было совершено на улицах, площадях, в парках и скверах. Отдельное — и особое — значение для жителей городов имеет физическая и психологическая безопасность — чтобы спокойно отпускать детей на прогулку без сопровождения и возвращаться домой по вечерам.
Чтобы сделать улицы безопасными для пешеходов и автомобилистов, в принципе предложен комплекс мер для «успокоения» трафика: шумовая разметка, приподнятые пешеходные переходы, расширенные на перекрестках тротуары неизбежно снизят среднюю скорость автомобилей в нужных местах. Плюс за счет развития общественного транспорта автомобилей в принципе должно стать меньше.
Что касается психологической безопасности улиц, то этому будет способствовать,
Показательно, что почти треть автомобильных перемещений россиян — это поездки за покупками. Однако применение принципа — за счет уменьшения размеров кварталов (максимум 5 га), стимулирования пешеходной активности и создания протяженного фронта коммерческих первых этажей — значительно повысит долю объектов общественно-деловой инфраструктуры: с 2 до 5% — в малоэтажной застройке, с 10 до 20% — в среднеэтажной жилой застройке и до 30−40% — при формировании застройки локальных центров. В результате от 40 до 60% городских кварталов будут включать в себя все необходимое для повседневной жизни.
Появится возможность здорового отдыха на открытом воздухе в любое время года. Не меньше, чем психологическая, важна экологическая безопасность: отсутствие шума, чистый воздух, близость к природе. Сейчас ситуация в этом смысле оставляет желать лучшего: в 60% городов превышены допустимые показатели загрязнения атмосферного воздуха, а у 44% жителей рядом с домом нет зеленых территорий.
Так как после внедрения принципа автомобильный трафик сократится, то шума станет меньше и загазованность снизится. Кроме того, в новых нормах предусмотрено высаживание деревьев вдоль всех улиц, в которых больше двух полос, так что зелень будет естественным образом нивелировать ее негативные эффекты. По улицам и во дворах станет приятно и комфортно гулять: городскую застройку и ландшафт теперь будут планировать с учетом климатических особенностей территории и предусматривать защиту от ветра и перепадов температур. А активное и продолжительное времяпрепровождение на открытом воздухе, в свою очередь, положительно отразится на здоровье горожан.
Люди будут тратить меньше времени на поездки на работу. Сейчас мало кто может похвастаться тем, что ходит в офис пешком, — просто потому, что в абсолютном большинстве жилых районов отсутствуют места приложения труда: доля таких объектов в советской и современной микрорайонной застройке (а это 77% жилого фонда страны) — всего лишь около 5%. Принцип же предполагает включение в жилые кварталы зданий
Но в будущем у каждой территории появится свой узнаваемый облик: даже кварталы массовой застройки будут формироваться не менее чем тремя типами зданий, а на прилегающей территории возникнут локальные центры городской жизни с концентрацией объектов
Разнообразие планировок будет соответствовать потребностям жителей. И базовая из этих потребностей — собственная комната на каждого члена семьи. На сегодняшний день так повезло только 25% жителей российских городов: при том, что средний размер домохозяйств больше двух человек, большинство живет в одно- и двухкомнатных квартирах, и на каждую комнату приходится в среднем 1,2 человека. Причем происходит это часто не
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