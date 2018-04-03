Россиянин открыл «Музей селфи» в пригороде Лос-Анджелеса
На экспозиции представлены интерактивные инсталляции, а также палка для селфи длиной 27,58 м.
На экспозиции представлены интерактивные инсталляции, а также палка для селфи длиной 27,58 м.
Посетители экспозиции, говорится в репортаже, «смогут познакомиться с происхождением селфи или автопортрета, уходящего своими корнями вглубь истории на 40 тыс. лет, а также проследить за развитием этого феномена через призму искусства, истории, технологий и культуры». На ней представлено множество интерактивных инсталляций и более 15 уникальных экспонатов, в том числе палка для селфи длиной 27,58 метра, которая протянулась через все помещение.
«Нравятся вам селфи или нет, но после [этой выставки] вы не сможете относится к этому явлению как прежде», — отмечает телеканал.
Экспозиция открылась в прошлое воскресенье и продлится всего два месяца — до конца мая. Дальнейшие планы организаторов пока неизвестны.
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