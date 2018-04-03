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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Пасха 2018 в Челябинске: расписание служб и освящения куличей

Где в Челябинске освятить яйца и куличи на Пасху 2018, пасхальные службы 2018 в храмах Челябинска.

Пасха 2018 выпадает на 8 апреля. Традиционно это воскресенье. «Комсомолка» подготовила для вас расписание «Пасха 2018 в Челябинске»: часы литургии, исповедей и освящения куличей в храмах города.

Пасха 2018 в Челябинске: Свято-Симеоновский кафедральный собор (ул. Кыштымская, 32).

Суббота.

8.00 — служба (Великая Суббота и Благовещение).

С 12.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей.

С 23.15 до 3.00 — праздничная служба с Крестным ходом (в полночь) при участии Митрополита Челябинского и Миасского Никодима.

Воскресенье.

9.00 — утренняя литургия.

17.00 — раздача Благодатного огня из Иерусалима при участии Митрополита Никодима.

Пасха 2018 в Челябинске: Храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца (ул. Жукова, 30).

Суббота.

8.00 — литургия Благовещение.

С 12.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей.

23.00 — полунощница.

Воскресенье.

00.00 — праздничная литургия.

8.00 — поздняя пасхальная литургия.

12:30 — крещение.

17.00 — пасхальная вечерня с раздачей Благодатного огня.

Пасха 2018 в Челябинске: Свято-Троицкий храм (ул. Кирова, 60а).

Суббота.

8.00 — литургия.

12.45 — 20.00 — освящение яиц и куличей.

22.00 — чтение Деяний святых апостолов.

21.30, 23.00 — исповедь.

23.15 — ночное пасхальное богослужение.

23.50 — крестный ход.

Воскресенье.

0.00 — ранняя пасхальная литургия.

8.30 — поздняя пасхальная литургия.

17.00 — полунощница.

Пасха 2018 в Челябинске: Храм Святителя Василия Великого (пр. Ленина, 6).

Суббота.

8.00 — литургия, исповедь.

С 12.00 до 19.00 — освящение яиц и куличей.

23.00 — полунощница.

Воскресенье.

0.00 — служба, крестный ход.

Пасха 2018 в Челябинске: Храм Святого преподобного Сергия игумена Радонежского (пр. Победы, 398 к1).

Суббота.

7.30 — исповедь, литургия.

С 11.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей.

20.00 — чтение Деяний святых апостолов.

23.30 — полунощница.

Воскресенье.

9.00 — служба.

17.00 — пасхальная великая вечерня.

Утоли моя печали (5-я Электровозная улица, 5А).

Суббота.

8.30 — литургия.

12.00 — 20.00 — освящение яиц и куличей.

23.00 — полунощница.

Пасха 2018 в Челябинске: Храм благоверного князя Александра Невского (Алое Поле, 1).

Суббота.

8.00 — исповедь, литургия св. Василия Великого.

8.00 — 18.00 — освящение яиц и куличей.

19.00 — чтение Деяний Апостолов.

21.00 — общая исповедь.

23.15 — полунощница, крестный ход.

Воскресенье.

0.00 — пасхальная утреня.

17.00 — вечернее богослужение.

Пасха 2018 в Челябинске: Храм в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость (ул. Энергетиков, 21а).

Суббота.

7.30 — литургия.

После литургии и до вечера — освящение яиц и куличей.

16.00 — чтение Деяния Святых Апостолов.

22.00 — исповедь.

23.30 — полунощница, Крестный ход.

Воскресенье.

16.45 — вечернее богослужение.

Пасха 2018 в Челябинске: Храм в честь иконы Божией Матери Нечаянная радость (ул. Воровского, 16а).

Суббота.

7.45 — исповедь.

8.00 — пасхальная литургия.

12.00 — 19.00 — освящение яиц и куличей.

23.00 — полунощница.

Воскресенье.

9.00 — 16.00 — освящение яиц и куличей.

17.00 — вечернее богослужение.

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