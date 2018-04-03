Пасха 2018 в Челябинске: расписание служб и освящения куличей
Где в Челябинске освятить яйца и куличи на Пасху 2018, пасхальные службы 2018 в храмах Челябинска.
Где в Челябинске освятить яйца и куличи на Пасху 2018, пасхальные службы 2018 в храмах Челябинска.
Пасха 2018 выпадает на 8 апреля. Традиционно это воскресенье. «Комсомолка» подготовила для вас расписание «Пасха 2018 в Челябинске»: часы литургии, исповедей и освящения куличей в храмах города.
Пасха 2018 в Челябинске:
Суббота.
8.00 — служба (Великая Суббота и Благовещение).
С 12.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей.
С 23.15 до 3.00 — праздничная служба с Крестным ходом (в полночь) при участии Митрополита Челябинского и Миасского Никодима.
Воскресенье.
9.00 — утренняя литургия.
17.00 — раздача Благодатного огня из Иерусалима при участии Митрополита Никодима.
Пасха 2018 в Челябинске: Храм в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца (ул. Жукова, 30).
Суббота.
8.00 — литургия Благовещение.
С 12.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей.
23.00 — полунощница.
Воскресенье.
00.00 — праздничная литургия.
8.00 — поздняя пасхальная литургия.
12:30 — крещение.
17.00 — пасхальная вечерня с раздачей Благодатного огня.
Пасха 2018 в Челябинске:
Суббота.
8.00 — литургия.
12.45 — 20.00 — освящение яиц и куличей.
22.00 — чтение Деяний святых апостолов.
21.30, 23.00 — исповедь.
23.15 — ночное пасхальное богослужение.
23.50 — крестный ход.
Воскресенье.
0.00 — ранняя пасхальная литургия.
8.30 — поздняя пасхальная литургия.
17.00 — полунощница.
Пасха 2018 в Челябинске: Храм Святителя Василия Великого (пр. Ленина, 6).
Суббота.
8.00 — литургия, исповедь.
С 12.00 до 19.00 — освящение яиц и куличей.
23.00 — полунощница.
Воскресенье.
0.00 — служба, крестный ход.
Пасха 2018 в Челябинске: Храм Святого преподобного Сергия игумена Радонежского (пр. Победы, 398 к1).
Суббота.
7.30 — исповедь, литургия.
С 11.00 до 20.00 — освящение яиц и куличей.
20.00 — чтение Деяний святых апостолов.
23.30 — полунощница.
Воскресенье.
9.00 — служба.
17.00 — пасхальная великая вечерня.
Утоли моя печали (5-я Электровозная улица, 5А).
Суббота.
8.30 — литургия.
12.00 — 20.00 — освящение яиц и куличей.
23.00 — полунощница.
Пасха 2018 в Челябинске: Храм благоверного князя Александра Невского (Алое Поле, 1).
Суббота.
8.00 — исповедь, литургия св. Василия Великого.
8.00 — 18.00 — освящение яиц и куличей.
19.00 — чтение Деяний Апостолов.
21.00 — общая исповедь.
23.15 — полунощница, крестный ход.
Воскресенье.
0.00 — пасхальная утреня.
17.00 — вечернее богослужение.
Пасха 2018 в Челябинске: Храм в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость (ул. Энергетиков, 21а).
Суббота.
7.30 — литургия.
После литургии и до вечера — освящение яиц и куличей.
16.00 — чтение Деяния Святых Апостолов.
22.00 — исповедь.
23.30 — полунощница, Крестный ход.
Воскресенье.
16.45 — вечернее богослужение.
Пасха 2018 в Челябинске: Храм в честь иконы Божией Матери Нечаянная радость (ул. Воровского, 16а).
Суббота.
7.45 — исповедь.
8.00 — пасхальная литургия.
12.00 — 19.00 — освящение яиц и куличей.
23.00 — полунощница.
Воскресенье.
9.00 — 16.00 — освящение яиц и куличей.
17.00 — вечернее богослужение.
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