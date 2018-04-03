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14:49 (мск), источник: ИА Башинформ

Где больше всего рождаются и умирают в Башкирии

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За первые два месяца 2018 года в республике родилось 7 710 детей, умерло 8 363 человека, сообщили в Башкортостанстате.

Источник: AP 2018

На каждую тысячу населения Башкирии за эти два месяца пришлось 11,7 родившихся и 12,7 умерших.

Для сравнения: в январе-феврале 2017 года в Башкирии родилось 7 755 детей, умерло — 8 966 человек.

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Традиционно среди городских округов больше всего младенцев родилось в Уфе — 2126. Меньше всего — в Агидели, где за первые два месяца этого года на свет появилось 28 детей.

Максимальное количество умерших также приходится на столицу Башкирии и Агидель — 2012 и 19 человек, соответственно.

Что касается муниципальных районов Башкирии, то больше всего маленьких жителей родилось за это время в Туймазинском районе, включая Туймазы, — 261. Меньше всего — в Ермекеевском районе — 19 младенцев.

Лидером по смертности признан Белорецкий район, включая Белорецк. За первые два месяца текущего года здесь умерло 263 жителя. Меньше всего жителей умерло за это же время в Бурзянском районе Башкирии — 25 человек, констатировали статистики.

Как сообщало агентство «Башинформ», по данным на 1 января 2018 года, численность постоянного населения республики превысила 4,063 млн человек.

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