Где больше всего рождаются и умирают в Башкирии
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За первые два месяца 2018 года в республике родилось 7 710 детей, умерло 8 363 человека, сообщили в Башкортостанстате.
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За первые два месяца 2018 года в республике родилось 7 710 детей, умерло 8 363 человека, сообщили в Башкортостанстате.
На каждую тысячу населения Башкирии за эти два месяца пришлось 11,7 родившихся и 12,7 умерших.
Для сравнения: в
Традиционно среди городских округов больше всего младенцев родилось в Уфе — 2126. Меньше всего — в Агидели, где за первые два месяца этого года на свет появилось 28 детей.
Максимальное количество умерших также приходится на столицу Башкирии и Агидель — 2012 и 19 человек, соответственно.
Что касается муниципальных районов Башкирии, то больше всего маленьких жителей родилось за это время в Туймазинском районе, включая Туймазы, — 261. Меньше всего — в Ермекеевском районе — 19 младенцев.
Лидером по смертности признан Белорецкий район, включая Белорецк. За первые два месяца текущего года здесь умерло 263 жителя. Меньше всего жителей умерло за это же время в Бурзянском районе Башкирии — 25 человек, констатировали статистики.
Как сообщало агентство «Башинформ», по данным на 1 января 2018 года, численность постоянного населения республики превысила 4,063 млн человек.
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