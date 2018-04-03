Крупные работодатели перейдут на электронные трудовые книжки

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Как говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, глава министерства Максим Топилин подписал приказ о проведении эксперимента по переводу в электронную форму документов, содержащих сведения о работнике в части трудовых отношений. В проекте будут задействованы крупные работодатели: ОАО «Российские железные дороги», АО «Газпромбанк», ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «Росбанк», ПАО «Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс». Эксперимент должен оценить как механизм перевода бумажных документов в электронный вид, так и затраты и выгоды от введения электронных трудовых книжек. Одновременно будет дорабатываться законодательство.

Проект по ведению электронных трудовых книжек разрабатывает Минэкономики совместно с Минтрудом. К пилоту приглашены и профсоюзные организации. Эксперимент продлится до октября 2018 года, добавили в министерстве. Весь рынок труда на электронные трудовые книжки планируется перевести к 1 января 2020 года.

Как ранее заявляла заместитель главы Минтруда Любовь Ельцова, это будет база данных о трудовой деятельности гражданина, она будет формироваться из сведений о работнике, которые работодатель передает в информационную систему ПФР. «Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдает работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые “поля”», — цитировало госпожу Ельцову агентство «Интерфакс». Предполагается, что после введения электронной трудовой книжки информация о работнике будет доступна чиновникам в режиме реального времени.