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17:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд

Новая рекламная кампания французского бренда Chanel, в которой снялась несовершеннолетняя дочь американской модели Синди Кроуфорд, вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Они посчитали наряд 16-летней Кайи Гербер слишком откровенным для ее возраста и выразили недовольство в комментариях.

Новая рекламная кампания французского бренда Chanel, в которой снялась несовершеннолетняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Об этом сообщает Daily Mail.

На фотографиях, сделанных креативным директором модного дома Карлом Лагерфельдом, 16-летняя Кайа Гербер лежит на диване в апартаментах Коко Шанель в Париже. Модель, одетая в твидовое платье, держит в руках сумку из того же материала стоимостью четыре тысячи долларов из новой коллекции аксессуаров Chanel весна-лето 2018.

Снимки вызвали возмущение пользователей Facebook. Некоторые посчитали девушку слишком молодой, а наряд чересчур откровенным для ее возраста. «Нет сомнений в том, что она красивая молодая леди… Слишком молодая и слишком откровенно одетая для своих 16 лет», — прокомментировал один из них.

Другие одобрили съемку, призывая недовольных «остыть».

В январе стало известно, что Карл Лагерфельд создаст коллекцию одежды совместно с дочерью Синди Кроуфорд. В капсульную линейку Karl Lagerfeld X Kaia войдут женская одежда, обувь, а также солнцезащитные очки и ювелирные украшения.

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