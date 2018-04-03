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15:04 (мск), источник: АиФ Уфа

36,8% опрошенных уфимцев устраивает месячный доход своей семьи

В мэрии Уфы рассказали о данных социологических исследований.

Источник: Reuters

36,8% жителей Уфы на вопрос: «Устраивает ли Вас тот месячный доход, которым сейчас располагает Ваша семья?» дали утвердительный ответ. Об этом рассказал начальник Информационно-аналитического управления — пресс-службы городской мэрии Камиль Юлаев.

По его словам, число недовольных месячным доходом своей семьи уфимцев в 2017 году составило 53,8%. В 2016 году показатели довольства и недовольства были примерно равными — 42,2% на 45% соответственно.

Интересно, что при оценке личного материального положения почти 60% опрошенных уфимцев назвали его как «в целом хорошее», 30,6% как «в целом плохое».

Несмотря на стабильные оценки материального положения, уфимцы чаще всего называют актуальными проблемами высокие цены на продукты питания и услуги ЖКХ. Также тревожат горожан качество медицинского обслуживания и вопросы здравоохранения.

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