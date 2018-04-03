С 24 мая самолеты полетят из Краснодара в Тбилиси

Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям. Время вылета по четвергам из Краснодара в 6:40, из Тбилиси — в 09:55. Время вылета по воскресеньям из Краснодара в 15:40, из Тбилиси — в 18:55. Время в пути составит 1 ч 20 мин. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320.