С 24 мая самолеты полетят из Краснодара в Тбилиси
Полеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».
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Полеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».
С 24 мая из Международного аэропорта Краснодар открываются прямые рейсы в столицу Грузии.
Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям. Время вылета по четвергам из Краснодара в 6:40, из Тбилиси — в 09:55. Время вылета по воскресеньям из Краснодара в 15:40, из Тбилиси — в 18:55. Время в пути составит 1 ч 20 мин. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320.
Билеты доступны к продаже на сайте авиакомпании и в авиакассах города, сообщили «Югополису» в компании «Базэл аэро».
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