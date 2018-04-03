В городах проведения ЧМ-2018 откроются Парки футбола

В ведомстве отметили, что Парк футбола будет мобильным и за 2,5 месяца объедет все города, где пройдет ЧМ-2018.

Жители и гости всех 11 городов-организаторов смогут на себе прочувствовать приближение мирового турнира.

Парк футбола уже побывал в Сочи ( 24−25 марта ) и в Ростове-на-Дону (31 марта — 1 апреля).

7−8 апреля Парк футбола откроется в Волгограде, 14—15 апреля — в Саранске, 21—22 апреля — в Самаре, 29—30 апреля — Екатеринбурге, 5—6 мая — в Казани, 12—13 мая — в Нижнием Новгороде, 19—20 мая — в Санкт-Петербурге, 2—3 июня — Калининграде.

Завершит свое путешествие мобильный Парк футбола в Москве. Он разместиться на Красной площади, где будет открыт для посетителей на протяжении всего чемпионата мира по футболу с 17 июня по 15 июля.

В каждом городе запланирована разнообразная развлекательная программа. Пройдут мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола.

В каждом городе — организаторе мундиаля гости смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 — волком Забивакой.

Также у всех желающих будет возможность уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом.

Кроме того, посетители Парка футбола смогут узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи ЧМ-2018.

Вход в Парк футбола и развлечения в нём бесплатные. Режим работы — ежедневно с 12:00 до 20:00 по местному времени.

Отметим, на чемпионат мира по футболу — 2018 Россия ожидает более 1 млн иностранных болельщиков, а также значительное увеличение внутреннего турпотока.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ распределило между 10 регионами России дополнительные средства на создание временных инфраструктурных объектов во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Регионы получат средства в размере 2 млрд 563 млн рублей.

На сегодняшний день число заказанных паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года превысило 350 тысяч. При этом 50% из всех паспортов болельщика ЧМ-2018 заказано гражданами иностранных государств.