В городах проведения ЧМ-2018 откроются Парки футбола
Накануне и во время проведения чемпионат мира по футболу FIFA 2018 во всех российских городах — организаторах мундиаля будут открываться Парки футбола, сообщили в Ростуризме.
Накануне и во время проведения чемпионат мира по футболу FIFA 2018 во всех российских городах — организаторах мундиаля будут открываться Парки футбола, сообщили в Ростуризме.
В ведомстве отметили, что Парк футбола будет мобильным и за 2,5 месяца объедет все города, где пройдет ЧМ-2018.
Жители и гости всех 11
Парк футбола уже побывал в Сочи (
7−8 апреля Парк футбола откроется в Волгограде,
Завершит свое путешествие мобильный Парк футбола в Москве. Он разместиться на Красной площади, где будет открыт для посетителей на протяжении всего чемпионата мира по футболу с 17 июня по 15 июля.
В каждом городе — организаторе мундиаля гости смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом ЧМ-2018 — волком Забивакой.
Также у всех желающих будет возможность уточнить расписание матчей в любом
Кроме того, посетители Парка футбола смогут узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи ЧМ-2018.
Отметим, на чемпионат мира по футболу — 2018 Россия ожидает более 1 млн иностранных болельщиков, а также значительное увеличение внутреннего турпотока.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ распределило между 10 регионами России дополнительные средства на создание временных инфраструктурных объектов во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Регионы получат средства в размере 2 млрд 563 млн рублей.
На сегодняшний день число заказанных паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года превысило 350 тысяч. При этом 50% из всех паспортов болельщика ЧМ-2018 заказано гражданами иностранных государств.
Напомним, с 19 февраля работает Всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу 2018. Она продолжит работу до завершения ЧМ-2018.
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