Интерес иностранных туристов к Калининграду перед ЧМ вырос в 18 раз
Активнее всего поездки планируют граждане Германии. За ними следуют швейцарцы и датчане.
Активнее всего поездки планируют граждане Германии. За ними следуют швейцарцы и датчане.
Интерес иностранцев к Калининграду в преддверии чемпионата мира по футболу вырос в 18 раз. Об этом сообщает сервис туристического метапоиска Momondo.
По сравнению с прошлым годом зарубежные жители заказывают авиабилеты в Калининград в 18 раз чаще. Активнее всего — граждане Германии. За ними следуют швейцарцы и датчане.
«Особенно сильный рост спроса мы наблюдаем в странах, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию. Но когда участие их футбольных команд в чемпионате мира по футболу было подтверждено, они начали активно искать билеты в Калининград», — отметили представители сервиса.
Ранее в Ассоциации туроператоров рассказали, откуда в Россию будут приезжать туристы после ЧМ.
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