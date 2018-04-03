Интерес иностранных туристов к Калининграду перед ЧМ вырос в 18 раз

Источник: Клопс.ru

Интерес иностранцев к Калининграду в преддверии чемпионата мира по футболу вырос в 18 раз. Об этом сообщает сервис туристического метапоиска Momondo.

По сравнению с прошлым годом зарубежные жители заказывают авиабилеты в Калининград в 18 раз чаще. Активнее всего — граждане Германии. За ними следуют швейцарцы и датчане.

«Особенно сильный рост спроса мы наблюдаем в странах, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию. Но когда участие их футбольных команд в чемпионате мира по футболу было подтверждено, они начали активно искать билеты в Калининград», — отметили представители сервиса.