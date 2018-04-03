Уровень воды на Нижегородской ГЭС превышает норму

По состоянию на 2 апреля уровень водохранилища достиг отметки почти 83 метра, при том, что на начало половодья по правилам уровень должен быть не выше 82 метров.



Быстрое таяние снега может привести к значительному подъему уровней воды в реках и подтоплению застроенных территорий. Поэтому перед паводком водохранилище необходимо освободить от излишков воды, пояснили на ГЭС.



Именно поэтому федеральное Агентство водных ресурсов дало разрешение на увеличение сброса воды. Решение увеличить расходы принято с учетом неоднократных обращений ПАО «РусГидро» о необходимости снижения уровня Горьковского водохранилища к началу половодья.