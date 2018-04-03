Пропавший в Нижнем Новгороде Барсбек Кайназаров найден живым

Разыискиваемого в Нижнем Новгороде 15-летнего Барсбека Кайназарова нашли живым. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



Как отмечается в сообщении, поиски пропавшего подростка велись с 18 марта текущего года. 15-летний Барсбек Кайназаров в Промышленном районе Самары и на связь не выходил. Также сообщалось, что пропавший может находится в Нижнем Новгороде.



«Найден! Жив!», — говорилось в сообщении, опубликованном около семи утра 30 марта. Подробности нахождения школьника не приводились.



Напомним, пропавший в Нижнем Новгороде Кирилл Ильичев найден живым.