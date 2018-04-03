Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
Бывший губернатор получил вакантный с 2016 года мандат депутата Ван
Бывший губернатор получил вакантный с 2016 года мандат депутата Ван
Бывший губернатор Кузбасса стал депутатом совета народных депутатов Кемеровской области.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на избирком Кемеровской области. 73-летний Аман Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года по собственному желанию. Решение о передаче Тулееву мандата депутата было принято на заседании избирательной комиссии.
В 2013 году Тулеев возглавлял единый список кандидатов, выдвинутый «Единой Россией» на выборы депутатов областного совета. По информации «Коммерсанта», Тулеев может занять место спикера парламента Кемеровской области.
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