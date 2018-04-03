Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на избирком Кемеровской области. 73-летний Аман Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года по собственному желанию. Решение о передаче Тулееву мандата депутата было принято на заседании избирательной комиссии.