Замуж за принца: как Великобритания планирует заработать на свадьбе Меган и Гарри

До королевской свадьбы в Великобритании остается чуть больше месяца, подготовка к ней идет полным ходом, полиция прочесывает дома в Виндзоре и проверяет бездомных, а журналисты подсчитывают расходы на церемонию, бюджет которой в £32 млн обещает войти в десятку самых дорогих свадеб в мировой истории, но с лихвой окупится за счет туризма, сувениров и пабов.

Британский принц Гарри и его избранница, американская актриса Меган Маркл, вовсю поглощены предсвадебными хлопотами, которые превратились в хорошо срежиссированный сюжет. Подробности происходящего становятся известны широкой публике только тогда, когда того хотят сами главные действующие лица. При этом, свадьба, еще даже не состоявшись, уже нарушила множество королевских канонов и неписаных правил.

Например, Гарри и Меган решили отказаться от традиционного многоярусного торта из плотного теста с сухофруктами и сахарной глазурью. Своим свадебным кондитером они назначили модную Violet Bakery из восточного Лондона, заказав ее основательнице Клэр Птак «легкий весенний торт с ароматами лимона и бузины, украшенный живыми цветами». Цветочное убранство часовни Святого Георга в Виндзорском замке и других свадебных залов поручено флористке-самоучке Филиппе Крэддок, которая в последние годы работала со многими знаменитостями. Она планирует использовать в оформлении церемонии темы весны и лета, включая любимые белые розы матери жениха, принцессы Дианы, любимые цветы Меган — пионы, а также ветви берез и других деревьев из Королевских парков в честь Троицы, накануне которой играется свадьба. После церемонии все растения передадут на благотворительность.

Главным секретом церемонии, который не будет раскрыт до самого момента появления невесты в церкви, остаются дизайнер и фасон ее свадебного платья. Оно же обещает стать одной из самых дорогих статей расходов в бюджете бракосочетания.

Стоимость платья Меган Маркл может достичь £100 000, в 70 раз дороже среднего платья рядовой невесты. Маркл решила заплатить за свой свадебный наряд сама.

Тем временем, королевская семья взяла на себя все остальные расходы, связанные с организацией торжества как такового: от приглашения музыкантов и изготовления специальных фанфар до угощения для 600 гостей самой свадьбы, и приема для народа.

2600 тщательно отобранных представителей всех слоев британского общества пригласят в Виндзорский замок на стакан чая и сосиску в тесте (на это планируется истратить £26 000).

В общей сложности все эти расходы составят около £2 млн, но и тут, возможно, удастся немного сэкономить. Многие официальные поставщики королевского двора уже заявили, что почтут за честь бесплатно предоставить шампанское, другие напитки и еду для приглашенных в Виндзор.

Есть и такие вещи, за которые напрямую никому платить не придется. Например, тиару для невесты возьмут напрокат из Королевской коллекции драгоценностей, а обручальное кольцо будет предоставлено ей в пожизненное пользование.

Помещения для самой свадьбы и последующего приема являются частью монаршей резиденции. Самой же накладной стороной свадьбы станет обеспечение безопасности церемонии и ее участников. Международная политическая обстановка и уровень террористической угрозы в Великобритании таковы, что королевская свадьба представляет собой двойную мишень: во-первых, множество влиятельных особ в числе гостей, во-вторых, массовое скопление народа. Именно поэтому подготовка со стороны полиции и спецслужб идет уже сейчас в формате полномасштабной спецоперации.

Обеспечение безопасности обойдется £30 млн. Финансирует спецоперацию государство, то есть налогоплательщики.

Полицейские проводят проверки всех зданий, окна и балконы которых выходят на маршрут парадной процессии королевской четы в открытой карете по улицам города. Будут «шерстить» даже бездомных, чтобы под их видом в толпу не затесались террористы или воинственно настроенные противники монархии. Один миллион фунтов планируется потратить на современные системы борьбы с беспилотниками и дронами, которые могут использовать как назойливые медиа, так и злоумышленники.

Еще одной темой, которую СМИ смакуют уже несколько месяцев, является брачный контракт между Гарри и Меган. Первоначально появлялись сообщения о том, что они всерьез задумывались о его заключении по совету юристов, однако в марте принц Гарри заявил, что не станет этого делать, поскольку не хочет разрушать любовную идиллию. «У Гарри и мысли не было о брачном контракте. Он уверен, что его брак будет долговечным, так что ему не нужно ничего подписывать», — рассказал журналистам один из близких друзей жениха.

Тем самым принц в данном случае решил сохранить верность семейной традиции: его отец и брат женились без брачных контрактов. И если в случае Уильяма это пока работает без сбоев, то Чарльзу при разводе с Дианой в 1996 году пришлось уступить ей значительную сумму и обеспечить безбедное содержание. С другой стороны, Меган Маркл уже имеет за плечами неплохое «приданое» — около $7 млн, в то время как состояние принца Гарри оценивается в £30 млн.

Есть в этом решении и другие немаловажные аспекты. Брачные контракты до сих пор не получили такого распространения в Великобритании, как например, в США. При разводе британские суды «принимают их во внимание», но они не являются исключительным руководством к действию. Кроме того, большая часть имущества и состояния членов королевских семей не принадлежит им лично напрямую, а находится в управлении специальных трастовых фондов или других подобных механизмов, которые служат дополнительным уровнем защиты от возможных притязаний в судебном порядке.

Несмотря на возражения антимонархистов о том, что налогоплательщики не должны брать на себя бремя «королевской пиар-пантомимы», королевская свадьба станет еще одним источником дохода для британской экономики в целом.

Предполагаемые поступления от туризма, продажи сувениров и дополнительных часов работы питейных заведений составят до £700 млн.