Весна в Перми: в снежной каше в центре города буксуют машины, а дорога на работу превращается в невеселый квест

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Приятная неожиданность: наконец-то в Перми начал таять снег. По улицам побежали ручейки талой воды и… грязи. Мы решили прогуляться и посмотреть, как городские власти справляются с начинающейся весенней распутицей.

Иномарку пришлось выталкивать прохожим.

Нашу прогулку начинаем от здания краевой администрации. Вокруг него, а также возле культурно-делового центра — сухие чистые тротуары.

Но Пермь — город контрастов. Стоит перейти на другую сторону улицы Ленина, и картина меняется. Такое впечатление, что с большой автостоянки напротив «Колизея» грязный снег не вывозили всю зиму.

В снежной грязи буксует иномарка. Водитель пытается откопать передние колеса лопатой, но они все равно крутятся без толку.

— Вот, думал, тут просто грязь, заехал, а это грязный снег, — разводит руками Антон.

Потом зовет на помощь прохожих, которые энергично стараются вытолкнуть из снежно-грязного плена его «Опель».

— Вы тут лучше не снимайте, — подходит к нам охранники парковки. — Мы тут скоро снег уберем. Видите, как весна неожиданно наступила!

Вот уж, действительно, неожиданно — в начале апреля.

Ну, а пока грязные ручьи с автостоянки бегут на пешеходный перекресток, где образовались грязные лужи. Мамочка с коляской подходит к переходу, но потом испуганно сдает назад — от проезжающих машин летят нешуточные брызги.

«Чистый» взгляд гостьи из Екатеринбурга.

— У нас в Екатеринбурге весна тоже наступила, но в центре все же почище, снег даже днем с улиц вывозят, а тут я этого не видела, — говорит гостья Перми Наталья, которая пришла сделать селфи на фоне скульптуры мишки напротив ЦУМа. — Ладно хоть Мишаню из берлоги уже откопали, но вот вокруг него, видите, нерасчищенные сугробы. Впрочем, я до этого в Челябинск заезжала, там вообще грязища: снег и тот черный.

Сугробы лежат пока и на эспланаде.

— А нашим детишкам снег нравится, — говорит Елена, они с подружкой привели свою малышню погулять на эспланаду. — Еще не наигрались дети в снегу — зима-то короткая была! Видите, как им нравится на сугробы забегать и скатываться с них?

«Пермский Арбат» пока для прогулок не годится.

По пути к «пермскому Арбату» двигаемся по Комсомольскому проспекту. В одном месте приходится пробираться прямо у проезжей части, уворачиваясь от брызг машин. На тротуаре огорожена пестрой строительной лентой большая зона с наваленным грязным снегом внутри. Мелькает мысль: не проще ли было убрать снег, чем все это старательно огораживать?

Такие же огороженные пространства с грязными сугробами внутри — вдоль всего «пермского Арбата». У одноэтажного здания с табличкой «Отдел образования Ленинского района» снег свален прямо на пандус. И проход по пандусу тоже закрыт красно-белой лентой.

Да уж, зоной отдыха «пермский Арбат» пока не назовешь: возле скамеек неубранный снег, грязные лужи, единственная детская площадка утопает в грязных сугробах.

Дом «трех сестер» окружили грязные сугробы.

На перекрестке улиц Горького и Луначарского посреди грязных сугробов стоит «Дом трех сестер» — в этом здании в свое время открыли мужскую гимназию сестры Циммерман — прототипы героинь чеховской пьесы.

Сейчас одна сторона улицы Горького закрыта для прохода: на историческом здании висят таблички: «Возможно обрушение кирпичной кладки». А на другой стороне улицы пешеходы вынуждены огибать грязную лужу: снег, который убирали с парковочных карманов, тут же и отбросили. Он тает и стекает грязными потоками по тротуарам и проезжей части.

Думаю, пермские прототипы чеховских трех сестер в этот апрельский денек вновь начали бы мечтать о переезде в Москву.

Редкая вещь: сухие тротуары без июльской пыли.

В сквере у оперного театра бойко разгребают от снега тротуары два тракторишки. Правда, своими ножами они утрамбовывают снег по сторонам, отчего высота сугробов вдоль тротуаров все увеличивается. Снег уже начал таять, сейчас днем вдоль тротуаров уже струятся веселые ручейки, к вечеру перед спектаклем они вполне могут превратиться в ледяные катушки.

Где можно с удовольствием прогуляться в этот апрельский денек, так это у пермской мэрии. Там как раз солнечная сторона улицы, снег стаял и тротуары уже похожи на летние, но без июльской пыли вперемешку с тополиным пухом. А на другой стороне улицы Ленина еще зима. Во дворах бывших купеческих особняков лежат груды грязного снега. Какой-то мальчик восточной внешности нагребает снег с тротуара в тачку, потом отвозит и высыпает его в грязно-снежную кучу во дворе.