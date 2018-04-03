Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
92-летняя американка поборола смертельную болезнь ради встречи с праправнучкой
Видео детей 7 и 5 лет приносит доход до 2 млн руб. в месяц
Одиноких японок защитят от преступников мужские тени
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Пять мощных взрывов автомобилей произошли в Хабаровске - СМИ
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
Киркоров, Рудковская и Бондарчук на вручении премии в Москве
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Весна в Перми: в снежной каше в центре города буксуют машины, а дорога на работу превращается в невеселый квест

«Комсомолка» прогулялась по центральным улицам и узнала, как городские власти справляются с начинающейся весенней распутицей.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Приятная неожиданность: наконец-то в Перми начал таять снег. По улицам побежали ручейки талой воды и… грязи. Мы решили прогуляться и посмотреть, как городские власти справляются с начинающейся весенней распутицей.

Иномарку пришлось выталкивать прохожим.

Нашу прогулку начинаем от здания краевой администрации. Вокруг него, а также возле культурно-делового центра — сухие чистые тротуары.

Но Пермь — город контрастов. Стоит перейти на другую сторону улицы Ленина, и картина меняется. Такое впечатление, что с большой автостоянки напротив «Колизея» грязный снег не вывозили всю зиму.

В снежной грязи буксует иномарка. Водитель пытается откопать передние колеса лопатой, но они все равно крутятся без толку.

— Вот, думал, тут просто грязь, заехал, а это грязный снег, — разводит руками Антон.

Потом зовет на помощь прохожих, которые энергично стараются вытолкнуть из снежно-грязного плена его «Опель».

— Вы тут лучше не снимайте, — подходит к нам охранники парковки. — Мы тут скоро снег уберем. Видите, как весна неожиданно наступила!

Вот уж, действительно, неожиданно — в начале апреля.

Ну, а пока грязные ручьи с автостоянки бегут на пешеходный перекресток, где образовались грязные лужи. Мамочка с коляской подходит к переходу, но потом испуганно сдает назад — от проезжающих машин летят нешуточные брызги.

«Чистый» взгляд гостьи из Екатеринбурга.

— У нас в Екатеринбурге весна тоже наступила, но в центре все же почище, снег даже днем с улиц вывозят, а тут я этого не видела, — говорит гостья Перми Наталья, которая пришла сделать селфи на фоне скульптуры мишки напротив ЦУМа. — Ладно хоть Мишаню из берлоги уже откопали, но вот вокруг него, видите, нерасчищенные сугробы. Впрочем, я до этого в Челябинск заезжала, там вообще грязища: снег и тот черный.

Сугробы лежат пока и на эспланаде.

— А нашим детишкам снег нравится, — говорит Елена, они с подружкой привели свою малышню погулять на эспланаду. — Еще не наигрались дети в снегу — зима-то короткая была! Видите, как им нравится на сугробы забегать и скатываться с них?

«Пермский Арбат» пока для прогулок не годится.

По пути к «пермскому Арбату» двигаемся по Комсомольскому проспекту. В одном месте приходится пробираться прямо у проезжей части, уворачиваясь от брызг машин. На тротуаре огорожена пестрой строительной лентой большая зона с наваленным грязным снегом внутри. Мелькает мысль: не проще ли было убрать снег, чем все это старательно огораживать?

Такие же огороженные пространства с грязными сугробами внутри — вдоль всего «пермского Арбата». У одноэтажного здания с табличкой «Отдел образования Ленинского района» снег свален прямо на пандус. И проход по пандусу тоже закрыт красно-белой лентой.

Да уж, зоной отдыха «пермский Арбат» пока не назовешь: возле скамеек неубранный снег, грязные лужи, единственная детская площадка утопает в грязных сугробах.

Дом «трех сестер» окружили грязные сугробы.

На перекрестке улиц Горького и Луначарского посреди грязных сугробов стоит «Дом трех сестер» — в этом здании в свое время открыли мужскую гимназию сестры Циммерман — прототипы героинь чеховской пьесы.

Сейчас одна сторона улицы Горького закрыта для прохода: на историческом здании висят таблички: «Возможно обрушение кирпичной кладки». А на другой стороне улицы пешеходы вынуждены огибать грязную лужу: снег, который убирали с парковочных карманов, тут же и отбросили. Он тает и стекает грязными потоками по тротуарам и проезжей части.

Думаю, пермские прототипы чеховских трех сестер в этот апрельский денек вновь начали бы мечтать о переезде в Москву.

Редкая вещь: сухие тротуары без июльской пыли.

В сквере у оперного театра бойко разгребают от снега тротуары два тракторишки. Правда, своими ножами они утрамбовывают снег по сторонам, отчего высота сугробов вдоль тротуаров все увеличивается. Снег уже начал таять, сейчас днем вдоль тротуаров уже струятся веселые ручейки, к вечеру перед спектаклем они вполне могут превратиться в ледяные катушки.

Где можно с удовольствием прогуляться в этот апрельский денек, так это у пермской мэрии. Там как раз солнечная сторона улицы, снег стаял и тротуары уже похожи на летние, но без июльской пыли вперемешку с тополиным пухом. А на другой стороне улицы Ленина еще зима. Во дворах бывших купеческих особняков лежат груды грязного снега. Какой-то мальчик восточной внешности нагребает снег с тротуара в тачку, потом отвозит и высыпает его в грязно-снежную кучу во дворе.

Куча тоже уже подтаивает, и ее содержимое вытекает вновь на тротуар и проезжую часть.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 DJ Smash встретился с избившим его экс-депутатом на очной ставке
В деле о секс-скандале в челябинском интернате появились новые фигуранты
Госкомпании изобрели более 5 тысяч способов договорных закупок
Мария Аронова устроила скандал на сцене из-за зарплаты
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Настя Рыбка готова признать свою вину
Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ
Не бойтесь мечтать: как воплотить задуманное в реальность
Эксперты: технологии позволили обеспечить прозрачность выборов
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Особняк в Великобритании можно выиграть в лотерею
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь