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16:43 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре пройдет экстремальный забег «Стальной характер»

В Краснодаре 29 апреля пройдет экстремальный забег с полосой препятствий «Стальной характер».

Полосу из 20 препятствий длиной 8 км возведут на территории турбодрома «Белая стрела» рядом с озером Старая Кубань.

Забег «Стальной характер» проходит в Краснодаре уже во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие 700 человек. На забег сезона-2018 уже зарегистрировалось более 1,5 тыс. желающих, рассказали организаторы.

Принять участие в забеге могут и начинающие, и профессиональные спортсмены. Единственное условие — возраст от 18 лет. «Стальной характер» не является соревнованием или первенством.

Куратор федерального проекта «Стальной характер» Андрей Потапов рассказал, что в 2017 году забег проходил в шести городах России: Краснодар, Тольятти, Чебоксары, Тюмень, Екатеринбург и Пермь. Всего экстремальные забеги собрали более 10 тыс. участников.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта.

Забег «Стальной характер» в Краснодаре проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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