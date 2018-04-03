В Краснодаре пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
В Краснодаре 29 апреля пройдет экстремальный забег с полосой препятствий «Стальной характер».
В Краснодаре 29 апреля пройдет экстремальный забег с полосой препятствий «Стальной характер».
Полосу из 20 препятствий длиной 8 км возведут на территории турбодрома «Белая стрела» рядом с озером Старая Кубань.
Забег «Стальной характер» проходит в Краснодаре уже во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие 700 человек. На забег сезона-2018 уже зарегистрировалось более 1,5 тыс. желающих, рассказали организаторы.
Принять участие в забеге могут и начинающие, и профессиональные спортсмены. Единственное условие — возраст от 18 лет. «Стальной характер» не является соревнованием или первенством.
Куратор федерального проекта «Стальной характер» Андрей Потапов рассказал, что в 2017 году забег проходил в шести городах России: Краснодар, Тольятти, Чебоксары, Тюмень, Екатеринбург и Пермь. Всего экстремальные забеги собрали более 10 тыс. участников.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта.
Забег «Стальной характер» в Краснодаре проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
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