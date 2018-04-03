На площади Куйбышева в Самаре начали монтировать сцену высотой с девятиэтажный дом

Источник: Reuters

В Самаре на площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 разместят фан-зону для болельщиков, начали монтировать сцену. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

— Габариты сценического комплекса: 42×22 метра, высота 26 метров, площадь — 135 кв.м. Дизайн сцены органично сочетает в себе официальную эмблему чемпионата мира по футболу 2018 в России — «перо», уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора, — говорится в сообщении.

Сцена высотой с девятиэтажный дом будет представлять башню из «перьев», в центре которой разместят гигантский экран. Его размеры — 9×16 метров.

Монтаж планируют завершить к 25 апреля.