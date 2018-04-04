Куда поедут жители Московского региона на майские праздники‑2018

Для жителей Московского региона становится все более актуальным вопрос, где отдохнуть на майские праздники и в летний сезон-2018. Туроператоры уже подводят первые итоги раннего бронирования путевок и делают прогнозы объема продаж на популярные курорты. Какие направления в этом году окажутся наиболее выгодными, а какие подорожают, и почему определенные курорты пользуются у туристов наибольшим спросом, выясняла обозреватель РИАМО.

Турция снова фаворит

Среди стран зарубежья в этом весенне-летнем сезоне у туристов по-прежнему лидирует Турция.

Уже сейчас можно сказать, что количество заявок, забронированных на весну и лето в Турцию, увеличилось в несколько раз, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Яна Кучегура Cпециалист отдела по связям с общественностью «Анекс Тур»

При этом директор по развитию «Онлайнтур» Игорь Блинов прогнозирует, что около 10% турпотока возьмут на себя Греция, Кипр, Тайланд и ряд других направлений. И только примерно 5−6% будет за российскими курортами.

В «Анекс Тур» отмечают активное развитие динамического пакетирования на регулярных рейсах в рамках GDS-направления. Также спросом пользуются Испания и Доминикана. По данным туроператора TUI, очень популярны Черногория, Болгария и Италия.

«На апрель, пока еще на начался активный летний отдых, у нас популярны такие практически круглогодичные направления, как ОАЭ, Таиланд, Бали — Индонезия, Израиль, из экскурсионных — Италия», — говорит ведущий PR-менеджер TUI Татьяна Круглова.

Цены не кусаются

По данным экспертов, средняя стоимость пакетов в целом осталась на уровне 2017 года. Они отмечают небольшое повышение цен на некоторые направления, однако по-прежнему актуальным остается правило покупки туров — чем раньше забронировать летний отдых, тем выгоднее он обойдется.

«Сейчас скидка может составлять до 40% процентов от той цены, которая будет в сезон. Конечно, в его разгар есть такая опция, как горящие туры, но и здесь существуют нюансы. Во-первых, невозможность спланировать отпуск заранее. Во-вторых, выбор хороших отелей к этому времени уже ограничен, и придется брать то, что осталось», — объясняет Круглова.

В целом этим летом можно бюджетно отдохнуть в Турции, Болгарии, Черногории, на российских курортах и в Абхазии, отмечают в пресс-службе TUI.

Игорь Блинов из «Онлайнтур» обращает внимание на то, что ежегодный рост цен на путевки обусловлен, в том числе, ростом экономики в принимающих странах. Именно этот фактор толкает вверх цены на транспорт и отдых.

В этом году предполагается повышение цен на туры в страны Средиземноморья и континентальной Европы. Несмотря на то, что Кипр и Греция тоже входят в еврозону, они более лояльны к туристам. Потому что турбизнес для них — основной вид дохода. Игорь Блинов Директор по развитию «Онлайнтур»

Бронировать заранее

Этой зимой клиенты «Онлайнтур» покупали путевки на лето в Турцию всего за 25 тысяч рублей на человека. В настоящее время стоимость недельного тура на одного человека на майские праздники или на лето обойдется в 40 тысяч рублей. Примерно за эти же деньги можно отдохнуть в не менее комфортных условиях, но с более продолжительным перелетом в Юго-Восточной Азии.

Чтобы рост цен не ставил под угрозу отпуск, Блинов советует пользоваться услугами раннего бронирования. В целом туроператоры отмечают большой интерес к раннему бронированию среди клиентов в этом сезоне.

Услуга раннего бронирования в этом году особенно популярна у пенсионеров. Если два года назад на отдых за рубеж выезжало 3,6% пенсионеров, то сейчас эта цифра превысила 15%. Особенно активно отдыхают жители столицы и Подмосковья. Игорь Блинов Директор по развитию «Онлайнтур»

Он объясняет это тем, что у жителей Московского региона и Подмосковья есть возможность компенсировать свои расходы доходами. Так, например, многие сдают квартиру в столице, живут в Подмосковье, а на ренту ездят отдыхать. Среди клиентов компании есть бабушки и дедушки, которые путешествует несколько раз в год. Поскольку минувшей зимой двухнедельный отдых в Турции стоил всего 15 тысяч рублей, многие пенсионеры используют такой бюджетный вариант, чтобы поправить свое здоровье и эмоциональное состояние.

«Все включено» по-краснодарски

Как отмечают в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН, российские курортные направления в этом году продолжат работать под серьезным конкурентным давлением со стороны зарубежных предложений, в том числе турецких. Вместе с тем итоги прошлого года показали, что российский турбизнес и отечественные отельеры научились привлекать внутреннего гостя — ценами, качеством и разнообразием услуг. В России практически ежемесячно открываются новые отели, обновляются существующие объекты размещения.

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«Серьезная работа по улучшению туристической и транспортной инфраструктуры ведется в Крыму. В ближайшие месяцы будет запущен новый терминал аэропорта Симферополя, откроется автомобильная часть Крымского моста. Все это должно заметно увеличить турпоток на полуостров», — считают в пресс-службе туроператора.

Эксперты АЛЕАН прогнозируют, что самыми популярными направлениями весны и лета-2018 станут курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазии, Кавказских Минеральных Вод. Важным этапом развития российского турбизнеса стало расширение формата «все включено», который ранее был конкурентным преимуществом зарубежных курортов. В том же Краснодарском крае активно внедряется стандарт «Ультра все включено» — его развивают, например, отели сети Alean Family Resort Collection.

В 2018 году серьезное влияние на российский туризм могут оказать матчи чемпионата мира по футболу, которые пройдут в 11 городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург).

Под ЧМ в регионах проведения открываются новые отели международного уровня, запускаются новые объекты показа, ожидается больше число болельщиков. Впрочем, есть опасения, что «футбольные гости» могут отпугнуть традиционных туристов. Пресс-служба АЛЕАН

Продажи туров в Крым растут

По данным Национального туроператора АЛЕАН, в 2018 году большинство курортов юга России не стало поднимать цены на проживание, некоторые даже снизили их. Снижение цен в Крыму и Краснодарском крае (особенно в Анапе) составило 4−7%. Правда, есть отели, которые предпочли поднять цены, но таких не более 5%.

На сезон-2018 в АЛЕАН запустили акцию по раннему бронированию российских курортов. Рост продаж более чем на 5% в сравнении с предыдущим годом показали курорты Краснодарского Края, Крыма и Абхазии.

Поскольку в 2018 году нового роста цен не ожидается, есть все основания полагать, что продажи туров сохранятся на уровне прошлого года или даже вырастут. Пресс-служба АЛЕАН