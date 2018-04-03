«Газель» впервые проехала под мостом с плакатом «“Газель” не проедет»

В Санкт-Петербурге «Газель» впервые смогла пройти под мостом с надписью «“Газель” не проедет», но лишь частично, сообщают очевидцы. Судя по фотографиям, автомобиль преодолел преграду, но лишился кузова. Ранее стало известно, что в мост с надписью «“Газель” не проедет» врезалась 140-я машина.