«Газель» впервые проехала под мостом с плакатом «“Газель” не проедет»
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Судя по фотографиям, автомобиль преодолел преграду, но лишился кузова.
Ранее стало известно, что в мост с надписью «“Газель” не проедет», расположенный на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей, врезалась 140-я машина: грузовой автомобиль не смог проехать под низкой опорой сооружения.
Мост получил известность в интернете
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