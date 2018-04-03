Заморозки ожидаются в Краснодаре ночью

Ночью и утром 4 и 5 апреля в Краснодаре ожидаются заморозки. В ночь на 4 апреля температура в крае опустится до -1 градуса, днем 4 апреля воздух прогреется до +7 +12 градусов, местами до +15. В ночь на 5 апреля также прогнозируется похолодание до -2, рассказал Андрей Бондарь, начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.