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16:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Заморозки ожидаются в Краснодаре ночью

Похолодание прогнозируется практически на всей территории региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 76% 763 мм рт. ст. 4 м/с

Ночью и утром 4 и 5 апреля в Краснодаре ожидаются заморозки. В ночь на 4 апреля температура в крае опустится до -1 градуса, днем 4 апреля воздух прогреется до +7 +12 градусов, местами до +15. В ночь на 5 апреля также прогнозируется похолодание до -2, рассказал Андрей Бондарь, начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 8 (861) 214−33−36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

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