Заморозки ожидаются в Краснодаре ночью
Похолодание прогнозируется практически на всей территории региона.
Похолодание прогнозируется практически на всей территории региона.
Ночью и утром 4 и 5 апреля в Краснодаре ожидаются заморозки. В ночь на 4 апреля температура в крае опустится до -1 градуса, днем 4 апреля воздух прогреется до +7 +12 градусов, местами до +15. В ночь на 5 апреля также прогнозируется похолодание до -2, рассказал Андрей Бондарь, начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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