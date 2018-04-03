В Волгограде в дни ЧМ-2018 изменится схема движения общественного транспорта

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, изменится схема движения троллейбусов № 9 и 12, скоростного трамвая, маршруток № 3с, 36, 67к, автобусов № 98, 5. Подробнее об этом читайте здесь.
«Все остальные направления автобусов, включая дачные, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продолжат работать в обычном режиме по привычным волгоградцам схемам движения», — заверили в городской администрации.
Отметим, что 9 мая, 18, 22, 25 и 28 июня по городу будут ездить дополнительные бесплатные автобусы-шаттлы.
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