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16:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде в дни ЧМ-2018 изменится схема движения общественного транспорта

Власти скорректируют маршруты общественного транспорта вокруг стадиона «Волгоград Арена» 9 мая и 18, 22, 25 и 28 июня в связи с проведением Кубка России по футболу и ЧМ-2018.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, изменится схема движения троллейбусов № 9 и 12, скоростного трамвая, маршруток № 3с, 36, 67к, автобусов № 98, 5. Подробнее об этом читайте здесь.

«Все остальные направления автобусов, включая дачные, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продолжат работать в обычном режиме по привычным волгоградцам схемам движения», — заверили в городской администрации.

Отметим, что 9 мая, 18, 22, 25 и 28 июня по городу будут ездить дополнительные бесплатные автобусы-шаттлы.

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