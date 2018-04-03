В Перми нашли пропавшую первоклассницу
Семилетняя девочка засиделась у подруги, вышла домой, но идти по темной улице побоялась. Все это время ее искали мама и сотрудники полиции.
Семилетняя девочка засиделась у подруги, вышла домой, но идти по темной улице побоялась. Все это время ее искали мама и сотрудники полиции.
2 апреля около 20:00 в полицию обратилась жительница Индустриального района Перми: уже несколько часов она пытается найти свою дочь. Около 13:30 ученица первого класса вышла из школы после уроков, но домой так и не вернулась.
В поисках девочки были опрошены одноклассники, друзья, соседи и родственники. Полицейские обследовали район, маршрут движения ученицы из учебного заведения до дома, чердаки, подъезды близлежащих домой.
Спустя два часа школьницу нашли во дворе одного из домов живую и здоровую, но заплаканную. Девочка рассказала, что была в гостях у подруги до темноты и теперь боится идти домой. Сейчас с ребенком все в порядке.
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