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16:23 (мск), источник: Новости Перми

В Перми нашли пропавшую первоклассницу

Семилетняя девочка засиделась у подруги, вышла домой, но идти по темной улице побоялась. Все это время ее искали мама и сотрудники полиции.

2 апреля около 20:00 в полицию обратилась жительница Индустриального района Перми: уже несколько часов она пытается найти свою дочь. Около 13:30 ученица первого класса вышла из школы после уроков, но домой так и не вернулась.

В поисках девочки были опрошены одноклассники, друзья, соседи и родственники. Полицейские обследовали район, маршрут движения ученицы из учебного заведения до дома, чердаки, подъезды близлежащих домой.

Спустя два часа школьницу нашли во дворе одного из домов живую и здоровую, но заплаканную. Девочка рассказала, что была в гостях у подруги до темноты и теперь боится идти домой. Сейчас с ребенком все в порядке.

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