В Перми нашли пропавшую первоклассницу

2 апреля около 20:00 в полицию обратилась жительница Индустриального района Перми: уже несколько часов она пытается найти свою дочь. Около 13:30 ученица первого класса вышла из школы после уроков, но домой так и не вернулась.

В поисках девочки были опрошены одноклассники, друзья, соседи и родственники. Полицейские обследовали район, маршрут движения ученицы из учебного заведения до дома, чердаки, подъезды близлежащих домой.