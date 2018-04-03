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16:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На месте бывшего цветочного рынка в Краснодаре построят парк

КРАСНОДАР, 3 апреля, ФедералПресс. Четыре гектара около стадиона «Краснодар» собираются освободить от бывших ларьков.

В кубанской столице на территории бывшего цветочного рынка на Восточно-Кругликовской улице планируют разместить парковую зону.

Строительство третьей очереди парка, по словам исполнительного директора стадиона «Краснодар» Владимира Аврамко, собираются начать уже в апреле.

Сейчас ведутся работы по демонтажу цветочных ларьков. Аврамко уточнил, что еще не видел проекта, поэтому не может сообщить, какие элементы парка будут расположены.

«ФедералПресс» напоминает, что в трех зонах Краснодара установят лучшие арт-объекты.

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