На месте бывшего цветочного рынка в Краснодаре построят парк

В кубанской столице на территории бывшего цветочного рынка на Восточно-Кругликовской улице планируют разместить парковую зону.

Строительство третьей очереди парка, по словам исполнительного директора стадиона «Краснодар» Владимира Аврамко, собираются начать уже в апреле.

Сейчас ведутся работы по демонтажу цветочных ларьков. Аврамко уточнил, что еще не видел проекта, поэтому не может сообщить, какие элементы парка будут расположены.